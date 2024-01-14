عاجل.. حساب المواطن يوضح أسباب انقطاع الدعم عن الوالد

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أوضح حساب المواطن أسباب انقطاع الدعم عن الوالد، أو عن أحد أفرد الأسرة، وذلك بعد نزول الدفعة 74 لشهر يناير الجاري.

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حساب المواطن يوضح أسباب انقطاع الدعم عن الوالد



وعليكم السلام، حالة الدفعة (لا يوجد) تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم، حيث تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها، وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط https://t.co/IhkLFAlJXW ، نسعد بخدمتك January 12, 2024

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد



حاسبة دعم حساب المواطن



متى يُصرف حساب المواطن كل شهر؟



قيمة استحقاق حساب المواطن

