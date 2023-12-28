الخميس، 15 جمادى الثانية 1445 ، 28 ديسمبر 2023

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عاجل.. تنبيه مهم من الدعم السكني بشأن الرهن العقاري

الرهن العقاري - سكني
الرهن العقاري - سكني
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أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، على استفسار من قبل أحد الأشخاص يتساءل عن صحة الاكتفاء بالرهن العقاري في نظام الكفالة.
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الرهن العقاري في نظام الكفالة:



وكان حساب العناية بالمستفيدين قد تلقى سؤالا يقول : "هل يوجد نظام كفالة لديكم أو أنكم فقط تكتفون بالرهن العقاري؟ نرجو الإفادة".

وجاء الرد : " عزيزي المستفيد خيارات برنامج الدعم السكني المحدث هي:
1-منتج الوحدات الجاهزة من السوق.
2- منتج الوحدات الجاهزة من وزارة الإسكان.

3-  منتج البيع على الخارطة.

4- منتج البناء الذاتي.

 كما نوه حساب خدمة المستفيدين في رده على الاستفسار بأن منتج الرهن العقاري متوقف.

تحديث الصك المرهون لصندوق التنمية العقارية:



وفي وقت سابق تفاعل حساب العناية بالمستفيدين مع استفسار من قبل أحد الأشخاص، بشأن كيفية تحديث الصك المرهون لصندوق التنمية العقارية.

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم.. أرغب بتحديث صك سكني قديم مرهون أرغب بخطاب عدم ممانعة من قبلكم لتقديمها لكتابة العدل .. بوركتم ".

وجاء الرد : "عزيزي المستفيد يمكنك تحديث الصك المرهون لصندوق التنمية العقارية من خلال الخطوات التالية":

1-زيارة فرع صندوق التنمية العقارية لطلب خطاب تحديث الصك.

2-  الدخول على موقع ناجز لتحديث الصك.
3-  بعد الانتهاء من تحديث الصك يتم طباعة الصك ومراجعة فرع صندوق التنمية العقارية لتحديث البيانات في النظام.

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