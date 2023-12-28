عاجل.. تنبيه مهم من الدعم السكني بشأن الرهن العقاري

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أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، على استفسار من قبل أحد الأشخاص يتساءل عن صحة الاكتفاء بالرهن العقاري في نظام الكفالة.

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الرهن العقاري في نظام الكفالة:

تحديث الصك المرهون لصندوق التنمية العقارية:

وكان حساب العناية بالمستفيدين قد تلقى سؤالا يقول : "هل يوجد نظام كفالة لديكم أو أنكم فقط تكتفون بالرهن العقاري؟ نرجو الإفادة".وجاء الرد : " عزيزي المستفيد خيارات برنامج الدعم السكني المحدث هي:1-منتج الوحدات الجاهزة من السوق.2- منتج الوحدات الجاهزة من وزارة الإسكان.3- منتج البيع على الخارطة.4- منتج البناء الذاتي.كما نوه حساب خدمة المستفيدين في رده على الاستفسار بأن منتج الرهن العقاري متوقف.وفي وقت سابق تفاعل حساب العناية بالمستفيدين مع استفسار من قبل أحد الأشخاص، بشأن كيفية تحديث الصك المرهون لصندوق التنمية العقارية.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم.. أرغب بتحديث صك سكني قديم مرهون أرغب بخطاب عدم ممانعة من قبلكم لتقديمها لكتابة العدل .. بوركتم ".وجاء الرد : "عزيزي المستفيد يمكنك تحديث الصك المرهون لصندوق التنمية العقارية من خلال الخطوات التالية":1-زيارة فرع صندوق التنمية العقارية لطلب خطاب تحديث الصك.2- الدخول على موقع ناجز لتحديث الصك.3- بعد الانتهاء من تحديث الصك يتم طباعة الصك ومراجعة فرع صندوق التنمية العقارية لتحديث البيانات في النظام.