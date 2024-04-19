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عاجل.. بشرى للمتقاعدين: صرف معاشي إبريل ومايو في هذا الموعد

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرفي راتبي شهر إبريل ومايو لمستفيدي نظامي التقاعد المدني والعسكري، واللذين سيفصل بينهما 6 أيام فقط.اضافة اعلان
وجاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين بعد أن أعلنت توحيد موعد صرف معاشات التقاعد لكافة العملاء، وصرفها مقدمًا بداية كل شهر ميلادي اعتبارًا من 1 مايو القادم.
وقالت "التأمينات" عبر حسابها في منصة "إكس": "لن يتم تغيير موعد صرف معاش إبريل "لمتقاعدي ومستفيدي نظامي التقاعد المدني والعسكري" حيث سيصرف في موعده المحدد مسبقًا في اليوم الخامس والعشرون من شهر إبريل.

أما بالنسبة لمعاش شهر مايو 2024م فسيصرف في اليوم الأول من شهر مايو. ويستمر الصرف بعد ذلك في الأول من كل شهر ميلادي".


توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية

وأعلنت "التأمينات" عن توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية لكافة المتقاعدين والمستفيدين المشمولين بنظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وصرفها بداية كل شهر ميلادي اعتبارًا من 1 مايو 2024م.
وبينت أن هذا الاجراء يأتي حرصًا منها على توافق موعد صرف المعاشات وتوحيده لكافة العملاء بما يضمن توحيد صرف المنافع التأمينية وتوحيد الإجراءات المتشابهة بين متقاعدي ومستفيدي أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في المملكة. 
كما يأتي تماشيًا مع خطوات دمج العمليات والإجراءات التي أتت بعد قرار مجلس الوزراء رقم 657 وتاريخ 15/11/1442 الذي قضى بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
وأوضحت "التأمينات"، أن هذا التعديل سيتم بموجبه صرف المعاشات لكافة العملاء في اليوم الأول من كل شهر ميلادي اعتبارًا من التاريخ المشار إليه، حيث سيتم صرف معاش شهر مايو في اليوم الأول منه ويستمر بعد ذلك صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.

صرف المعاشات مقدمًا

وأضافت أن صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي يعد صرفًا مقدمًا لمعاش الشهر ذاته، مقارنة بموعد الصرف السابق نهاية الشهر الميلادي.
وأكدت أنه حرصًا من المؤسسة على عدم تأثر أي من العملاء بهذا التعديل فسيكون صرف معاشات شهر إبريل لمتقاعدي ومستفيدي نظامي التقاعد المدني والعسكري في موعده في اليوم الخامس والعشرين من شهر إبريل، على أن يُصرف لهم معاش شهر مايو في اليوم الأول من شهر مايو وبذلك يتم توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية لكافة العملاء اعتبارًا من 1 مايو 2024م.

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