عاجل.. عند وجود مخالفات مرورية على رب الأسرة.. هل يمكنه إصدار جواز سفر لأطفاله الصغار؟

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ردت المديرية العامة للجوازات على سؤال وجهه أحد الأشخاص يستفسر فيه عن مدى تأثير المخالفات المرورية على استخراج جواز السفر.



تأثير المخالفة المرورية على جواز السفر:



تحويل تأشيرة الأطفال إلى إقامة:



سريان الجواز القديم لا يعني الحصول على الإلكتروني:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه: " هل أستطيع اطلع جواز سفر جديد لبنتي عمرها ست سنوات وعلي مخالفات مرورية؟".وجاء الرد من الجوازات على استفساره بالقول :" مرحبًا بك، وجود مخالفات على سجل رب الأسرة لا يعيق من إصدار أو تجديد جواز سفر لأحد التابعين.. نسعد بتواصلك".أيضا تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية تحويل تأشيرة زيارة الأطفال إلى إقامة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للجوازات عبر حسابها على منصة إكس قائلا :" فضلا.. هل من الممكن تحويل زيارة أبنائي إلى إقامة داخل المملكة مع العلم إني وأمهم نحمل إقامة".وجاء الرد على استفساره بالقول :" أهلًا بك، في حال كان الأبوين يحملون إقامة نظامية، يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة لأطفالهم ممن هم دون 18 عامًا.. سعدنا بتواصلك".كما ردت المديرية العامة للجوازات على استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن ضرورة الحصول على الجواز الإلكتروني، رغم سريان جوازه بصورة الإصدار القديم.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. عندي الجواز السعودي الإصدار القديم وباقي على انتهائه 5 سنوات.. هل أقدر أصدر الجواز الالكتروني؟".وجاء الرد من الجوازات على استفساره بالقول :" وعليكم السلام.. لا يلزم تغيير جواز السفر الحالي ويشترط ألا تقل صلاحيته عن 3 أشهر للسفر للدول العربية و 6 أشهر لبقية الدول.. سعدنا بتواصلك".