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عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري للمستفيدين حول الفترة المحددة "36 شهرا"

الصندوق العقاري- العقارات - سكني
الصندوق العقاري
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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية مع استفسار من قبل مواطن يستفسر فيه عن الفترة المحددة "36 شهرا" من وقت تخصيص الأرض للإسكان.اضافة اعلان

الفترة المحددة لتخصيص الأرض للإسكان:


وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه: " ما المقصود بالمدة المحددة ٣٦ شهرا من تاريخ تخصيص الأرض من الإسكان أو توقيع العقد مع صندوق التنمية العقارية الجهة الممولة".

وجاء الرد من العناية بالمستفيدين "عزيزي المستفيد.. فيما يتعلق حول استفسارك , المدة المحددة للبناء الذاتي  36 شهرا  بدءً من أول دفعة".

دفعات الصندوق العقاري لمستفيدي الأراضي المجانية:


أيضا تفاعل حساب العناية بالمستفيدين في وقت سابق مع استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن سقف الدفعات المستحقة من قبل الصندوق أثناء عملية البناء.

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول : "السلام عليكم.. أنا استلمت ارض مجانية مع توقيع العقد في تاريخ ٨/٢٠٢٠ ووقعت مع صندوق التنمية العقارية في ١٠/٢٠٢١، وأنه إلى الآن استلمت دفعة واحدة فقط".
وتساءل قائلا : " هل تنزيل باقي الدفعات يعتمدون على وقت توقيع عقد الأرض من الإسكان وإلا توقيع العقد مع صندوق التنمية العقاري".

وجاء الرد : " السلام عليكم، عزيزي المستفيد.. خيار تمويل البناء الذاتي يصرف النقد للمستفيد على دفعات من خلال الممول العقاري ، بحد أقصى خمس دفعات أو اكتمال المدة المحددة (36 شهرا) ، ويتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء وذلك بعد كل مرحلة يتم تقييمها" .

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