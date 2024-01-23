الثلاثاء، 11 رجب 1445 ، 23 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح مهم بشأن طريقة تحديث جوازات سفر الأبناء وهم خارج المملكة

الجوازات -ابشر - جواز سفر
الجوازات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تفاعل حساب خدمة العملاء التابع للجوازات مع سؤال مستفيد بشأن طريقة تحديث جواز سفر الأولاد وهم خارج المملكة.

 طريقة تحديث بيانات جواز سفر الأبناء:

اضافة اعلان

وردت الجوازات: "في حال إتمام تجديد جواز السفر يمكنك نقل المعلومات عبر منصة أبشر الخاصة بصاحب العمل".

وتابعت: "في حال عدم خدمتك يرجى توثيق الملاحظة، وإرسالها من خلال خدمة تواصل المتاحة في منصة أبشر لنتمكن من خدمتك".

في وقت سابق، تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع استفسار بشأن مدى إمكانية تحديث جواز السفر عند منفذ المغادرة.

تحديث بيانات جواز السفر


جاء ذلك في رد من الجوازات، على استفسار أحد المستفيدين قال فيه : "السلام عليكم.. أنا زائر بحاجة إلى تحديث بيانات جواز سفري ولكن عند دخولي على حسابي في أبشر لا أستطيع الوصول إلى قائمة الخدمات.. ماذا أفعل؟".

وأجابت الجوازات عبر حساب خدمة العملاء بقولها: "وعليكم السلام، يتم تحديث بيانات جواز السفر عند منفذ المغادرة. سعدنا بك".

كذلك أوضحت المديرية العامة للجوازات أن جواز السفر لا بد أن يتم استلامه خلال مدة زمنية محددة، وذلك حتى لا يتم إلغاؤه.

استلام جواز السفر خلال 90 يومًا



وقالت الجوازات" على حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "في حال تم إصدار جواز السفر ولم يتم استلامه خلال 90 يومًا من تاريخ إتمام الإجراء يتم إلغاء الجواز، ويتطلب سداد رسوم الإصدار مرة أخرى، وحجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك".

جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المواطنين يقول فيه: "إذا مرت 7 أيام ولم أستلم الجواز هل يترتب عليه شيء؟".


كم من الوقت يستغرق تجديد جواز السفر؟


ويستغرق تجديد جواز السفر 3 أيام من بداية بدء الخدمة، حيث يتم استخراج موافقة الإدارة العامة للجوازات، وبعدها يمكن للمستفيد أن يحصل على الجواز الجديد الخاص به، إما من خلال البريد أو استلامه من أحد فروع ومكاتب الجوازات.
ويصدر الجواز لمن أتم 21 عامًا من خلال منصة أبشر بحسابه الشخصي.
وأعلنت "الجوازات" في وقت سابق خطوات استلام الجواز عن طريق البريد السعودي (سُبل) بعد التجديد عبر منصة (أبشر).
وذكرت في "إنفوجراف" نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن الخطوات تشمل، طباعة نموذج تأكيد تجديد الجواز عبر منصة أبشر، ثم التوجه إلى أقرب مكتب للبريد، مع أهمية إحضار الجواز القديم وتسليمه والتأكد من العنوان الوطني الخاص.

طريقة تجديد جواز السفر



1 - الدخول إلى رابط منصة أبشر.
2 - اختيار الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسة.
3 - اختيار إصدار جواز سفر أو تجديده.
4 - سجل اسم المستفيد من الخدمة.
5 - ستظهر بيانات جواز السفر.
6 - اختيار مدة صلاحية جواز السفر.
7 - حدد مكان استلام الجواز من إحدى مقرات الجوازات أو البريد السعودي.
8 - وافق على الشروط والأحكام.
9 - أكد طلبك.


خطوات تجديد جواز السفر

- أحضر ما يثبت تجديد الجواز من منصة أبشر.
- أكد عنوانك الوطني أو قم بتسجيل عنوان وطني جديد لك.
- أحضر جوازك القديم وسلمه إلى الموظف المختص بالبريد.
- سدد رسوم إيصال الجواز إلى البريد.


اقرأ أيضا

عاجل.. "الزكاة" تجيب.. هل السيارة المستخدمة خارج أنشطة الشركة مشمولة بالخصم الضريبي؟

عاجل.. اليوم فتح باب التقديم لشغل 3700 وظيفة في يوم المهنة.. جهز أوراقك

رابط وطريقة التقديم في وظائف الهيئة الملكية بالجبيل براتب 11 ألف ريال

حتى الغد.. الإعلان عن 15 دورة مجانية مع مكافأة شهرية وشهادة معتمدة

نصائح مهمة من "أبشر" لتجنب عمليات الاحتيال والروابط المشبوهة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الجوازات 5:42 ص الأحد، 07 يناير 2024

توضيح عاجل من "الجوازات" بخصوص سفر العمالة المنزلية لخارج المملكة

وزارة التعليم 4:04 م السبت، 30 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات استخراج شهادة دراسية بدل فاقد عبر بوابة نتائجي 1445

حساب المواطن 11:51 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

توجيه مهم من حساب المواطن بشأن "كفالة الأيتام"

نظام نور 4:26 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

خطوة بخطوة.. طريقة التقديم على النقل الخارجي للمعلمين

اقرأ أيضا

images
8:39 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

ساعات وينتهي التقديم.. رابط وتخصصات الوظائف المدنية في وزارة الدفاع

حساب المواطن
8:03 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

توضيح عاجل من حساب المواطن بشأن احتساب دخل الأسرة.. قبل خصم القروض أم بعده؟

المرور - الاشارة -- مخالفة
5:32 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. "المرور" يبدي اهتمامه بشكوى مواطن بهذه الطريقة

حساب المواطن
4:41 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يوضح هل يُصرف الدعم لأرملة مواطن أجنبية؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

2024-01-23_17-35-09
7:08 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. خطأ في المحرك يتسبب في حوادث مميتة.. التجارة تستدعي 436 سيارةمن طراز "جينسيس"

الجوازات -ابشر - جواز سفر
6:35 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

توضيح مهم بشأن طريقة تحديث جوازات سفر الأبناء وهم خارج المملكة

الطيران المدني - طيران -000 تعليق الطيران - طائرة
6:00 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. خطة واعدة.. "الطيران المدني" تعلن عن خارطة طريق التنقل الجوي المتقدم بالمملكة

وزارة الداخلية
5:48 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

الداخلية: 6 أهداف ومزايا للتصنيف الوطني الموحد للجرائم

سلطان آل فالح1
10:40 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

خبير مالي يتحدث عن أزمة إدارة تكاليف ليلة الزواج بالمملكة (فيديو)

أخبار السعودية
4:59 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

أخبار السعودية.. ترقية قيادات في عدد من الوزارات و6 قرارات مهمة لتنظيم قطاع توصيل الطلبات