التأمينات تعتزم تعديل لائحة التسجيل والاشتراكات.. التفاصيل

أ أ

تعتزم المؤسسة العامة للتأمينات تعديل لائحة التسجيل والاشتراكات وذلك بإضافة فقرة جديدة للائحة.



تعديل لائحة التسجيل والاشتراكات



نبذة عن المشروع



توضيح بشأن وقف صرف البدل اليومي للمصاب



نسعد بمشاركتنا آرائكم حول إضافة فقرة جديدة للائحة التسجيل والاشتراكات تُعنى بتمكين المؤسسة بالتسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بموجب المادة (62).#التأمينات_الاجتماعية#GOSI



🔗 | https://t.co/hewFlyDFyK — التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) April 6, 2024

وقالت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها في منصة إكس: "نسعد بمشاركتنا آرائكم حول إضافة فقرة جديدة للائحة التسجيل والاشتراكات تُعنى بتمكين المؤسسة بالتسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بموجب المادة (62)".يهدف المشروع إلى إضافة نص للائحة يمكّن المؤسسة بالتسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة (62) من نظام التأمينات الاجتماعية وفق ضوابط محدده تعتمد من محافظ المؤسسة.ويأتي ذلك استناداً إلى الفقرة (8) من المادة (62) من نظام التأمينات الاجتماعية، مع الأخذ بالاعتبار استيعاب النص لكافة المتغيرات المستقبلية في سوق العمل بما يضمن سرعة التعامل معها في حينه بالتزامن مع الحوكمة اللازمة وبما يسهم في حسن تطبيق أهدف نظام التأمينات الاجتماعية.أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا بشأن وقف صرف البدل اليومي للمشترك المصاب.وأوضحت على موقعها الرسمي، أن صرف البدل يتوقف إذا تبين بموجب تقرير طبي أن المصاب لا يتقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية أو رفض الخضوع لفحص طبي.وأضافت أن صرف البدل يُستأنف إذا عاد المصاب إلى اتباع التعليمات الطبية بموجب تقرير طبي.