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عاجل.. الأحوال المدنية توضح سن استخراج بطاقة الهوية الوطنية للأبناء

الهوية الوطنية
الهوية الوطنية
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أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، سن استخراج بطاقة الهوية الوطنية للأبناء، وقالت إنه يكون إلزاميًا عند إتمام 15 عامًا.اضافة اعلان

سن استخراج الهوية الوطنية للأبناء

وتابعت عبر حساب العناية بالعملاء بمنصة "إكس": أن استخراج الهوية الوطنية للأبناء يكون اختياريًا من سن 10 -15 سنة.
"يكون إصدار الهوية الوطنية إجباريًا عند إتمام 15 سنة، ويكون اختياريًا من سن 10 - 15 سنة".

حجز موعد الأحوال المدنية

وللتمكن من إصدار الهوية الوطنية للأبناء، يجب على المواطنين زيارة منصة أبشر لحجز موعد الأحوال المدنية، ولا يتطلب تسجيل الدخول للهوية الرقمية.
ويتاح حجز الموعد من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- دخول منصة أبشر (من هنا).
- اختيار المواعيد.
- اختيار الأحوال المدنية.
- إدخال هوية المستفيد وتاريخ الميلاد "ليتم حجز موعد ومراجعة الأحوال المدنية لإصدار الهوية الوطنية للمستفيد.


إصدار بطاقة هوية وطنية إلكترونيًا

وتقدم الأحوال المدنية خدمة إصدار هوية وطنية إلكترونيا لمواطني ومواطنات المملكة العربية السعودية، وتتيح لهم إصدار بطاقة الهوية الوطنية دون الحاجة لمراجعة مكتب الأحوال المدنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات اللازمة والشروط المسبقة، ومنها:
1 - يجب ألا يكون لدى فرد الأسرة المراد التعريف به: هوية وطنية، أو طلب سابق.
2 - يجب أن لا تكون هناك غرامات غير مسددة على المستفيد.
3 - يجب أن يكون عمر المستفيد ما بين 10 و19 سنة.
4 - يجب أن يقوم المستخدم بسداد أجور توصيل الهوية الوطنية الجديدة.
5 - يجب أن يقوم بتنفيذ الخدمة أحد الوالدين للفرد المستفيد.
6 - يجب على المستخدم من الاطلاع والإقرار على بيانات فرد الأسرة المدخلة.

تجديد الهوية الوطنية

أما عند تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونياً، فيتاح ذلك من خلال منصة أبشر من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة أبشر (من هنا)، والضغط على خيار خدمات من تبويب خدماتي.
- اختيار الأحوال المدنية والضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية.
- قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية وفق المطلوب.
- اختيار العنوان لاستلام الهوية الوطنية ودفع أجور التوصيل.

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