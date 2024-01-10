عاجل.. الأحوال المدنية توضح سن استخراج بطاقة الهوية الوطنية للأبناء

أ أ

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، سن استخراج بطاقة الهوية الوطنية للأبناء، وقالت إنه يكون إلزاميًا عند إتمام 15 عامًا. اضافة اعلان





سن استخراج الهوية الوطنية للأبناء



يكون إصدار الهوية الوطنية إجباري عند إتمام ١٥ سنة، ويكون اختياري من سن ١٠-١٥ سنة، نسعد بخدمتك — العناية بالعملاء (@AhwalCare) January 9, 2024

حجز موعد الأحوال المدنية



إصدار بطاقة هوية وطنية إلكترونيًا



تجديد الهوية الوطنية

