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عاجل.. استبعاد الموظفين الأجانب من التأمينات رغم أنهم على الكفالة.. رد رسمي يوضح

التأمينات الاجتماعية1
التأمينات الاجتماعية
أ أ
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تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع سؤال أحد المواطنين يقول فيه :" تجيني رسائل من التأمينات الاجتماعية باستبعاد موظفيني الأجانب وهم مازالو على الكفالة إيش السبب ؟".اضافة اعلان

رد التأمينات الاجتماعية على حذف الموظفين:

وجاء الرد من العناية بالعلاء عبر منصة "إكس"، كالتالي: :" نفيدك أن (إضافة، نقل، استبعاد، تعديل المهنة) المشتركين غير السعوديين من اختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث ترد البيانات إلى التأمينات الاجتماعية آليا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

تحديث بيانات العمال الغير سعوديين:

تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع سؤال أحد المواطنين حول العمالة غير السعودية.
وقال المواطن إن المال لديه مضافين للتأمينات من بداية عملهم معه، ثم فجأة تم استبعادهم بدون سبب وعندما دخل على "الصندوق" طُلب منه استكمال بياناتهم من جديد.
ورد الحساب موضحاً بأنه :" يلزم تحديث بيانات المشتركين الغير سعوديين في وزارة الموارد البشرية، حيث أن تسجيل واستبعاد ونقل المشتركين الغير سعوديين يتم آليا وفق البيانات الواردة الى المؤسسة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

صرف منحة الزواج دون اشتراط تقديم طلب:

وفي وقت سابق، تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، منحة الزواج للوريثة المقبلة على الزواج، وفق شروط محددة.
وتشترط "التأمينات" أن يكون مورِّث المستفيدة من منحة الزواج مشتركًا وخاضعًا لنظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك أن تكون قد قامت بتسجيل الزواج لدى الجهات الحكومية المختصة.
وقالت إن صرف هذه المنحة يكون "لمرة واحدة بشكل استباقي دون حاجة الوريثة إلى تقديم طلب، فيما يتم إيقاف المعاش لها، وإذا طلقت المرأة أو ترملت بعد ذلك تتم إعادة إدراجها ضمن المستحقين".

منحة الزواج هل تشمل المطلقة؟

وردًا على استفسار حول ما إذا كانت منحة الزواج تشمل المطلقة أم التي لم يسبق لها الزواج فقط؟، أجابت "التأمينات" عبر حسابها في منصة "إكس": "تصرف منحة الزواج للوريثة من معاش المتوفى في نظام التأمينات الاجتماعية في حال كانت (مستفيدة من المعاش) وقت عقد النكاح، ويساوي مبلغها (18) مره من قيمة نصيب المستفيدة، وتصرف لمرة واحدة بعد تسجيلها الزواج لدى الجهات الحكومية بشكل آلي دون الحاجة لرفع طلب".

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