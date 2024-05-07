عاجل.. أبلغ عن جواز سفره المفقود ثم عثر عليه لاحقا.. ماذا يفعل؟

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تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن كيفية التعامل مع حالة تعرض لها بخصوص الإبلاغ عن جواز سفره المفقود والعثور عليه في وقت لاحق.



الإبلاغ عن جواز السفر المفقود:



آخر موعد لدخول تأشيرات الزيارة العائلية:



تحويل تأشيرة الأطفال إلى إقامة:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا عبر الحساب الرسمي للجوازات على منصة إكس يقول فيه :" في حال فقدان الجواز السفر وتم تبليغ وبعدها وجدت الجواز هل أتوجه إلى أقرب مديرية جوازات لتسليمه وإسقاط غرامه صادره عليّ؟".وجاء الرد من الجوازات على استفساره بالقول :"مرحبًا بك.. في حال عمل بلاغ فقدان جواز السفر لا يمكنك إلغاء البلاغ ويلزم إتمام إجراءات فقدان جواز السفر.. نسعد بخدمتكم".كما تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع تساؤل بشأن آخر موعد لدخول تأشيرات الزيارة العائلية القادمة من مصر.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للجوازات عبر حسابها على منصة إكس يقول فيه :"آخر موعد لدخول تأشيرات الزيارة العائلية من مصر إلي مطار الملك عبدالعزيز الدولي جدة متي؟" .وجاء الرد من الجوازات على استفساره بالقول :"مرحبًا بك.. التعليمات تشترط سريان صلاحية التأشيرة القادم بموجبها ووثيقة السفر لتتمكن من الدخول، وفي حال وجود تعليمات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها في قنواتنا الرسمية.. سعدنا بك".أيضا تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية تحويل تأشيرة زيارة الأطفال إلى إقامة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للجوازات عبر حسابها على منصة إكس قائلا :" فضلا.. هل من الممكن تحويل زيارة أبنائي إلى إقامة داخل المملكة مع العلم إني وأمهم نحمل إقامة".وجاء الرد على استفساره بالقول :" أهلًا بك، في حال كان الأبوين يحملون إقامة نظامية، يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة لأطفالهم ممن هم دون 18 عامًا.. سعدنا بتواصلك".