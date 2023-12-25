طريقة ورابط الاستعلام عن نتائج ترشيح كلية الملك خالد العسكرية

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أعلنت كلية الملك خالد العسكرية، عن نتائج الترشيح للمرحلة التالية من الإجراءات لحملة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 1445هـ، من خلال الرابط الموضح أدناه. اضافة اعلان





رابط نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية



نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية



طريقة ورابط الاستعلام



نتائج المتقدمين "الضباط الجامعيين" للعام 1445هـ



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المؤهلات المطلوبة



شروط الثانوية العامة



الشروط للجامعيين



ـ الدخول على موقع الاستعلام الإلكتروني الرسمي: من هنا ـ التسجيل من خلال الصفحة الرئيسة حيث يتم تسجيل بيانات الدخول مثل: اسم المستخدم وكلمة المرور.ـ ثم الضغط على أيقونة (نتائج الترشيح الأولي) لكلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1445.ـ بعد ذلك بتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة: رقم الهوية، رقم الطلب المقدم.ـ ثم الضغط على استعلام.ـ تعليمات الحضور للمراجعةـ من الضروري عند الحضور الالتزام التام بالمواعيد المحددة للحضور وغير مسموح بأي عذر بشأن المواعيد المحددة.ـ يجب الحضور بالملابس المناسبة وتكون ملابس رياضية ولن يسمح نهائيًا بالدخول بالجلباب.ـ يشترط الحضور بالمستندات الأصلية من شهادة الجامعة وكذلك أصل الهوية الوطنية للطالب.ـ غير مسموح باصطحاب الأصدقاء أو الأهل عند الحضور أو وجود أي أجهزة اتصالات مثل الجوال وغيره.ظهور نتائج الترشح الأولي لا يكون معناه القبول النهائي بالكلية كما يشترط استكمال كافة الإجراءات، ويجب الحضور في المواعيد المحددة وتقديم أصول المستندات صحيحة وتتم المراجعة من جهة لجنة القبول النهائية، لذلك يجب التأكد من استكمال جميع إجراءات وبيانات للقبول النهائي.وضعت كلية خالد العسكرية شرط الدخول على رابط الاستعلام عن القبول المبدئي للمتقدمين في الكلية للتسهيل على المتقدمين، ويمكن التقديم إلكترونيًا من خلال الرابط بخطوات بسيطة.يمكن الاستعلام عن نتائج الترشح بكلية الملك خالد العسكرية من خلال الرابط التالي "اضغط هنا ".وفي وقت سابق، أعلنت كلية الملك خالد العسكرية (لجنة القبول والتسجيل) بوزارة الحرس الوطني عن نتائج المتقدمين (الضبّاط الجامعيين) للعام الدراسي 1445هـ من حملة الشهادة الجامعية والمرشحين (للمرحلة التالية) من الإجراءات.وكانت كلية الملك خالد العسكرية فتحت باب التسجيل للعام الدراسي 1445هـ لحملة (الشهادة الجامعية) و (الثانوية العامة)، وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.1- الشهادة الثانوية العامة:- العلوم الطبيعية، نظام مقررات تخصص العلوم الطبيعية).2- الشهادة الجامعية:- متطلبات التخصصات اضغط هنا. 1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ (يستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة).2- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.3- أن يكون غير متزوج بأجنبية .4- أن لا يقل سن خريج الثانوية عند بدء العام الدراسي بموجـب بطاقـة الهوية الوطنية عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة.5- أن يتناسب طول المتقدم ;مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (165 سم – 52 كجم) والحد الأعلى (188 سم – 95 كجم).6- أن يكــون حاصلاً على شــهـادة الثانويـة العامة (العلوم الطبيعية أو نظام مقررات تخصص العلوم الطبيعية) على ان لا يقل المعدل التراكمي العام عــن (80%)، ومن خريجي هذا العام الدراسي 1444هـ (انتظام نهاري) ولا يقبــل خريجـو الأعوام السابقة.7- أن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (60) في اختبار القدرات، وحاصلاً على درجة لا تقل عن (60) في اختبار التحصيلي، الذي يعقده المركز الوطني للقياس.8- أن يؤدي اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP)، الذي يعقده المركز الوطني للقياس.9- أن يجتاز جميع إجراءات القبول (المقابلة الشخصية، الاختبار التحريري، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية، اختبار كفايات الحرس الوطني).10- أن يجتاز الفحص الطبي ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق له المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.11- فيما يخص طلب الالتحاق لبرنامج الطيران العمودي:- الحصول على درجة لا تقل عن 50% في اختبار (كفايات اللغة الإنجليزيّة STEP) الذي يعقد في - المركز الوطني للقياس.- أن يجتاز الفحوصات الطبية و الفحص الطبي الجوي.1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ (يستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة).2- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.3- أن يكون غير متزوج بأجنبية .4- ألا يزيد سن المتقدم -عند بدء العام الدراسي-بموجب بطاقة الهوية الوطنية على (27) سنة لجميع التخصصات، عدا الاطباء فلا يزيد سن المتقدم على (30) سنة.5- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (165 سم – 52 كجم) والحد الأعلى (188 سم – 95 كجم).6- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بانتظام كلي وألّا يقل تقديره عن (جيد) في التخصصات المطلوبة وألّا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.7- أن يؤدي اختبار (كفايات اللغة الإنجليزية STEP) الذي يعقد في المركز الوطني للقياس وذلك للتخصصات الصحية (عدا الأطباء).8- أن يؤدي اختبار (القدرات العامة) الذي يعقده المركز الوطني للقياس و ذلك (للتخصصات النظرية فقط)9- الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك في جميع التخصصات الطبية والصحية.10- إنهاء فترة الامتياز للتخصصات الطبية والصحية.11- معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم للحاصلين على الشهادة الجامعية من جامعات الخارج.12- أن يجتاز جميع إجراءات القبول (اختبارات التخصص ،المقابلة الشخصية ، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية، اختبار كفايات الحرس الوطني).13- أن يجتاز الفحص الطبي ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق له المطالبة بإعادة الكشف الطبي .14- فيما يخص طلب الالتحاق بمسار الطيران (لغة انجليزية):- الحصول على درجة لا تقل عن 75% في اختبار (كفايات اللغة الإنجليزيّة STEP) الذي يعقد في المركز الوطني للقياس.- أن لا يزيد سن المتقدم عن 24 سنه عند بداية العام الدراسي في كليّة الملك خالد العسكريّة.- أن يجتاز الفحوصات الطبية و الفحص الطبي الجوي.

التخصصات للجامعيين



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