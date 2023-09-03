التدريب التقني يعلن عن موعد التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثّف (عن بُعد)

أ أ

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدء التسجيل في برنامج (اللغة الإنجليزية) عن بُعد، لخريجي دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات (صباحي ومسائي) بإمكانكم التقديم على البرنامج باختيار فترة واحدة أما (صباحي) أو (مسائي) عن طريق البوابة الالكترونية للقبول، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.





الفئة المستهدفة:



إجراءات أعمال القبول النهائي

ملاحظة:



موعد التقديم:



طريقة التقديم:



- لخريجي وخريجات دبلوم الكليات التقنية.شروط القبول ببرنامج اللغة الإنجليزية عن بعد (صباحي / مسائي):1- أن يكون المتقدم سعودي أو من أم سعودية.2- أن يكون المتقدم خريج دبلوم الكلية التقنية فقط.3- ألا يكون المتقدم خريجاً أو مستمراً في ذات البرنامج التدريبي المتقدم عليه.4- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.5- يشترط عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية.6- ألا يكون المتقدم قد طوي قيده أو مفصولاً تدريبيا في أي من منشآت المؤسسة التدريبية خلال ثلاثة.7- فصول سابقة من تاريخ التقديم ، ولا يشمل الفصل التدريبي الذي تم فيه قرار طي القيد أو الفصل.8- آلا يكون المتقدم مفصولاً تأديبياً من أي جهة تعليمية أو تدريبية.9- تتم المفاضلة بين المرشحين وفق النسبة الموزونة:10- معدل دبلوم الكلية التقنية 70%.11- حداثة التخرج 30%.1- يتاح التقديم على بوابة القبول لخريجي دبلوم الكليات التقنية فقط.2- يتم استيراد مؤهل الدبلوم لخريجي الكليات التقنية.3- يتاح للمتقدم على البرنامج التقديم على فترة واحدة فقط.4- يتم الفرز المركزي الكترونياً للمرشحين للقبول ويكون حسب شروط القبول المعلنة ووفق معايير المفاضلة لبرنامج اللغة الإنجليزية.5 بعد إجراء الفرز ، سيتم تحديد المقبولين مبدئيا في البرنامج ويتاح للإدارة المختصة إجراءات القبول النهائي بالإضافة إلى التواصل مع المرشحين للقبول وإرسال مواعيد اختبار تحديد المستوى والتأكد من صحة المعلومات المدخلة وتوقيع التعهدات، مع التنويه بأن اتفاقية القبول متاحة بالصيغة الإلكترونية، ويوافق عليها المتقدم إلكترونياً وترسل له عند اعتماد القبول النهائي.6- للإدارة المختصة حق إلغاء قبول المرشح / المرشحة حال اكتشاف أن البيانات المدخلة خلال فترة التقديم مخالفة لما هو موجود بالوثائق الرسمية والمؤهلات العلمية والشهادات.- ستُصرف مكافأة شهرية للمتدربين والمتدربات الملتحقين بالبرنامج خلال الفترتين الصباحية والمسائية (مصدر).التفاصيل:- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/02/25هـ الموافق 2023/09/10م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/02/28هـ الموافق 2023/09/13م.- من خلال الرابط التالي: