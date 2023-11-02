شكاوى من صعوبة إتمام عمليات التأمين وتأشيرة الاستقدام؟ مساند يعلق

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تفعلت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة مع شكاوى بعض المستفيدين بشأن تعطل الموقع وعدم القدرة على إتمام عمليات إصدار التأمين أو إصدار التأشيرات. اضافة اعلان



إجراءات تحسينية



وتوجهت منصة مساند، عبر حسابها في منصة إكس بالاعتذار لجميع المستفيدين بسبب المشاكل التقنية خلال الفترة الماضية.

وقالت منصة مساند "نعتذر على عدم تمكنكم من إصدار التأمين وإتمام الإجراءات اللازمة بالوقت الحالي وذلك بسبب إجراءات تحسينية على الخدمة".

وفي وقت سابق، أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن الاستقدام متاح حاليا من دولة جيبوتي.





الاستقدام من جيبوتي



القدرة المالية



التحقق من الأهلية

