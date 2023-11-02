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صحيفة تواصل الالكترونية

شكاوى من صعوبة إتمام عمليات التأمين وتأشيرة الاستقدام؟ مساند يعلق

مساند
مساند
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تفعلت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة مع شكاوى بعض المستفيدين بشأن تعطل الموقع وعدم القدرة على إتمام عمليات إصدار التأمين أو إصدار التأشيرات.اضافة اعلان

إجراءات تحسينية

وتوجهت منصة مساند، عبر حسابها في منصة إكس بالاعتذار لجميع المستفيدين بسبب المشاكل التقنية خلال الفترة الماضية.
وقالت منصة مساند "نعتذر على عدم تمكنكم من إصدار التأمين وإتمام الإجراءات اللازمة بالوقت الحالي وذلك بسبب إجراءات تحسينية على الخدمة".
وفي وقت سابق، أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن الاستقدام متاح حاليا من دولة جيبوتي.

الاستقدام من جيبوتي


جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد، استفسر بشأن مدى إمكانية الاستقدام من جيبوتي وطريقة وآلية الاستقدام.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "يمكن للعميل زيارة مقر مكتب الاستقدام لعمل التعاقد الإلكتروني للعقد الموحد من خلال منصة مساند, لهذه الجنسية المحددة (جيبوتي) كما يمكنكم ذلك لجميع الجنسيات المدرجة في مساند".

وفي وقت سابق، أوضحت المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية "مساند"، المقصود بالقدرة المالية لإصدار تأشيرة عمالة ثانية.

القدرة المالية


وقالت منصة مساند، في رد على استفسار أحد المستفيدين بشأن المقصود بالقدرة المالية لإصدار تأشيرة استقدام ثانية: "إنه بناءً على ضوابط الاستقدام فإن القدرة المالية المطلوبة لفئة مقدم الطلب لإصدار التأشيرة (2) تعريف بالراتب (7,000) أو رصيد (شهادة بنكية، وكشف حساب بنكي، ومحفظة استثمارية 60,000".
وكانت المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية "مساند"، قد أوضحت آلية وطريقة التحقق من الأهلية للحصول على تأشيرة العمالة المنزلية.

التحقق من الأهلية


وأوضحت منصة مساند، أنه يمكنك التحقق من أهليتك للحصول على تأشيرة العمالة المنزلية قبل رفع الطلب حسب ضوابط الاستقدام المعتمدة من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".


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