مساند يوضح مدى إمكانية دفع قيمة استقدام العمالة بالتقسيط

تقسيط استقدام العمالة

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مخالفات المرور وتأشيرات العمالة



تحويل أموال الاستقدام



تغيير بلد الاستقدام



أكدت المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية "مساند"، أنها تدعم نظام التقسيط لاستقدام العمالة المنزلية.جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مواطن استفسر بشأن مدى إمكانية تقسيط قيمة استقدام العمالة المنزلية.وأجابت منصة مساند، بقولها: "إن مساند يدعم خطط التقسيط التالية: 6،3 و12 شهراً"، موضحة أن ظهور هذه الخطط يعتمد على خطط التقسيط المتوفرة عند البنك المشغل و تكلفة الاستقدام من قبل صاحب العمل ".وكانت المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية "مساند"، قد أوضحت أنه لا يمكن قبول طلب إصدار أو إلغاء التأشيرة في حال وجود مخالفات مرورية على مقدم الطلب.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن تأثير المخالفات المرورية على إصدار التأشيرة.وأجابت منصة مساند، بقولها: "لا يمكن قبول طلب إصدار أو إلغاء التأشيرة في حال وجود مخالفات مرورية على مقدم الطلب".وفي وقت سابق، حذرت المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية مساند "مساند"، من خطورة المواقع المشبوهة للاستقدام والتي تتسبب في وقوع المواطن ضحية لعمليات احتيال ونصب.وقال منصة مساند، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس تويتر سابقا: "لا تكن قصة في كتاب الاحتيال واحرص على إتمام جميع مراحل الاستقدام من المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية مساند".وأضافت المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية مساند أن تحويل مبالغ الاستقدام خارج المنصة يعرضك للاحتيال.أيضا أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، إمكانية تغيير بلد الاستقدام.جاء ذلك في رد من مساند على سؤال مستفيد وجه سؤالا قال فيه : "بعد ما أصدرت التأشيرة أرغب بتغيير بلد الاستقدام(جنسية العامل) هل ذلك متاح؟"وأجابت منصة مساند، بقولها : "الرجاء إرفاق رقم الطلب الذي تمت الموافقة عليه، وتم إصدار التأشيرة له مسبقا حتى يتم مراجعة الطلب"وفي وقت سابق، أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، خطوات توثيق العقد عبر منصة مساند بالتفصيل.وتشمل خطوات توثيق العقود عبر منصة مساند ما يلي:خطوات توثيق العقود1- اختر صفحة العقود2- ثم خيار التوثيق في قسم الطلبات الجديدة3- أكمل خطوات طلب توثيق العقد وأرسل الطلب4- سيتم إرسال الرابط إلى العامل عبر رسالة نصية5- على العامل استخدام رقم الإقامة ثم رمز التحقق للدخول والموافقة على توثيق العقد