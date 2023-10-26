السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

التأمين على عقود العمالة إلزامي أم اختياري؟ مساند يوضح

مساند
مساند
أ أ
أوضحت المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية "مساند"، مدى إلزامية التأمين على عقود العمالة المنزلية.

التأمين على عقود العمالةاضافة اعلان


جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد قال فيه: "هل التأمين على عقود العمالة إلزامي أم اختياري؟".
وأجابت منصة مساند، بقولها: "يمكن التأمين على عقود العمالة المنزلية بشكل اختياري في الفترة الحالية، وذلك عن طريق الموافقة على الدخول في خدمة التأمين عند التعاقد عن طريق منصة مساند".
وأضافت منصة مساند، أنه يتم تفعيل الوثيقة التأمينية بشكل آلي منذ وصول العامل أو العاملة.

أيضا أكدت المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية "مساند"، أنها تدعم نظام التقسيط لاستقدام العمالة المنزلية.

تقسيط استقدام العمالة



جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مواطن استفسر بشأن مدى إمكانية تقسيط قيمة استقدام العمالة المنزلية.

وأجابت منصة مساند، بقولها: "إن مساند يدعم خطط التقسيط التالية: 6،3 و12 شهراً"، موضحة أن ظهور هذه الخطط يعتمد على خطط التقسيط المتوفرة عند البنك المشغل و تكلفة الاستقدام من قبل صاحب العمل ".

وكانت المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية "مساند"، قد أوضحت أنه لا يمكن قبول طلب إصدار أو إلغاء التأشيرة في حال وجود مخالفات مرورية على مقدم الطلب.

مخالفات المرور وتأشيرات العمالة


جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن تأثير المخالفات المرورية على إصدار التأشيرة.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "لا يمكن قبول طلب إصدار أو إلغاء التأشيرة في حال وجود مخالفات مرورية على مقدم الطلب".


اقرأ أيضا

حساب المواطن
10:11 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

هل العاملة المنزلية تؤثر على أهلية حساب المواطن؟

الدعم السكني سكني
7:14 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من سكني للمطلقات والأرامل بخصوص الاستفادة من الدعم

الضمان الاجتماعي المطور
6:53 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

حساب المواطن
2:55 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. كيفية التسجيل في حساب المواطن

اقرأ أيضا

مشمول بالزيادة الجديدة.. كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

خطيب الجمعة من المسجد النبوي: يُحذر من التكبر والكبرياء وظلم الضعفاء

هل يمكن إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" في حساب المواطن؟

هل يلزم المستفيد من الدعم أن يكون مستقلا في الضمان وحساب المواطن؟

الأحوال المدنية توضح الإجراءات المطلوبة لتعديل المهنة

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

مساند 6:45 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

مساند يوضح مدى إمكانية دفع قيمة استقدام العمالة بالتقسيط

منصة مساند 7:55 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

مساند يوضح طريقة الحصول على عقد التوسط والقياسي

منصة مساند 6:03 م السبت، 07 أكتوبر 2023

لا يوجد مدفوعات رغم إلغاء التأشيرة.. مساند يعلق

منصة مساند 6:04 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

منصة مساند: 5 خطوات لتوثيق العقود نظامياً

اقرأ أيضا

القالب العام
8:16 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

رواتب تبدأ من 8 آلاف ريال.. معهد الخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب وتوظيف

مطار الملك عبد العزيز الدولي
7:34 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز "عناية"

هيئة الزكاة
7:12 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

الزكاة والضريبة والجمارك: 3 خطوات لطباعة البطاقة الجمركية

دفع غرامات التامينات - الدفع الالكتروني - فيزا
5:28 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

توضيح من التأمينات بشأن التقديم في نظام التقاعد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

3145690281549474370
12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

أهم 10
11:34 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

ف77 858
11:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

الكعبة - أمطار
8:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

سفارة المملكة في أوغندا
8:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ميانمار لجميع المواطنين