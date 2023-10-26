التأمين على عقود العمالة إلزامي أم اختياري؟ مساند يوضح

التأمين على عقود العمالة اضافة اعلان



تقسيط استقدام العمالة



مخالفات المرور وتأشيرات العمالة



أوضحت المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية "مساند"، مدى إلزامية التأمين على عقود العمالة المنزلية.جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد قال فيه: "هل التأمين على عقود العمالة إلزامي أم اختياري؟".وأجابت منصة مساند، بقولها: "يمكن التأمين على عقود العمالة المنزلية بشكل اختياري في الفترة الحالية، وذلك عن طريق الموافقة على الدخول في خدمة التأمين عند التعاقد عن طريق منصة مساند".وأضافت منصة مساند، أنه يتم تفعيل الوثيقة التأمينية بشكل آلي منذ وصول العامل أو العاملة.أيضا أكدت المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية "مساند"، أنها تدعم نظام التقسيط لاستقدام العمالة المنزلية.جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مواطن استفسر بشأن مدى إمكانية تقسيط قيمة استقدام العمالة المنزلية.وأجابت منصة مساند، بقولها: "إن مساند يدعم خطط التقسيط التالية: 6،3 و12 شهراً"، موضحة أن ظهور هذه الخطط يعتمد على خطط التقسيط المتوفرة عند البنك المشغل و تكلفة الاستقدام من قبل صاحب العمل ".وكانت المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية "مساند"، قد أوضحت أنه لا يمكن قبول طلب إصدار أو إلغاء التأشيرة في حال وجود مخالفات مرورية على مقدم الطلب.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن تأثير المخالفات المرورية على إصدار التأشيرة.وأجابت منصة مساند، بقولها: "لا يمكن قبول طلب إصدار أو إلغاء التأشيرة في حال وجود مخالفات مرورية على مقدم الطلب".