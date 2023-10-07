السبت، 22 ربيع الأول 1445 ، 07 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

لا يوجد مدفوعات رغم إلغاء التأشيرة.. مساند يعلق

منصة مساند
مساند
أ أ
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تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، مع شكوى مستفيد استفسر بشأن عدم قدرته على استرداد المدفوعات بعد إلغاء التأشيرة.

استرداد المدفوعات

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وجاء في رسالة المستفيد عبر حساب منصة مساند، في منصة إكس "أجريت إلغاء تأشيرة وأردت استرداد المبالغ ومكتوب إنه لا يوجد مدفوعات حتى يتم استردادها ؟ مالحل؟ مع العلم أن حالة التأشيرة ملغية في ساند؟
وأجابت منصة مساند، بقولها: "حياك الله  بإمكانك الاطلاع على حالة التأشيرة من خلال حسابك لدى مساند، وفيما يخص المدفوعات الحكومية يرجى التواصل مع جهة الاختصاص "

وفي وقت سابق، أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، خطوات توثيق العقد عبر منصة مساند بالتفصيل.
وتشمل خطوات توثيق العقود عبر منصة مساند ما يلي:

خطوات توثيق العقود


1- اختر صفحة العقود
2- ثم خيار التوثيق في قسم الطلبات الجديدة
3- أكمل خطوات طلب توثيق العقد وأرسل الطلب
4- سيتم إرسال الرابط إلى العامل عبر رسالة نصية
5- على العامل استخدام رقم الإقامة ثم رمز التحقق للدخول والموافقة على توثيق العقد

وكانت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة قد أوضحت، أفضل طريقة لتسليم الرواتب للعمالة بمختلف أنواعها.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن أفضل طرق تسليم الرواتب للعمالة.

تسليم الرواتب للعمالة


وأجابت مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك، لتسليم الرواتب اتبع الخطوات التالية:
- قم بتحميل تطبيق اس تي سي باي
- قم بإنشاء حساب للعامل/ـة
- قم باختيار أيقونة مساند لاستعراض وإضافة العمالة
- اختيار دفع راتب وقم بإدخال الراتب الشهري ومدة العمل
- حدد المحفظة المطلوبة واضغط تأكيد لإتمام عملية التحويل.

فترة التجربة للعمالة


كما حددت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، فترة التجربة للعمالة المنزلية بعد الاستقدام والطرف المسؤول عن فترة التجربة.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، ردا على سؤال مغرد قال فيه "هل العمالة المنزلية أول 3 شهور تجربة؟".

المسؤول عن العامل


وأجابت منصة مساند بقولها "يكون الطرف الأول مسؤولاً عن العامل الذي توسط باستقدامه لمده لا تقل عن ( 90يوما ) من تاريخ قدومه للمملكة".
وأضافت منصة مساند "يتحمل الطرف الثاني في حال انتهاء فترة مسؤولية الطرف الأول عن العامل".

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