سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بجامعة نجران في مختلف التخصصات

أعلنت جامعة نجران عن طرح عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة
على درجة "أستاذ مساعد".
وأوضحت أن الوظائف متاحة بنظام التعاقد للعام الجامعي 1445هـ التي ترغب بشغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علميًا وعمليًا حسب التخصصات والشروط التالية:
- عمارة
- العقاقير
- طب الفم
- أمن الشبكات
- تصميم داخلي
- أمن البرمجيات
- أمن المعلومات
- العلاج الطبيعي
- إصلاح الأسنان
- تمريض الأطفال
- تمريض الأمومة
- الاستعاضة السنية
- الكيمياء الصيدلانية
- صحة الأسنان المجتمع
- تمريض باطني وجراحي
- تمريض صحة عقلية ونفسية
- تمريض صحة عامة وصحة المجتمع
- العلاج الطبيعي لأمراض الباطنة للمسنين
- العلاج الطبيعي لتأهيل أمراض الجهاز العضلي العظمي وجراحتها
- العلاج الطبيعي لتأهيل أمراض الجهاز العصبي العضلي وجراحتها.
الشروط- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة لائقًا صحيًا.
- أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية التي تجريها الكلية.
- أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية عن طريق الانتظام من جامعات المملكة أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، مع إرفاق معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم.
- مواءمة التخصص في "البكالوريوس والماجستير والدكتوراه أو ما يعادلها" في ذات التخصص المراد التقديم عليه.
- ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد جدًا في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وذلك للمتقدمين على وظيفة محاضر.
- أن ينطبق على المتقدم شروط لائحة تعيين السعوديين في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه ونظام المجلس العلمي بالجامعة.
- الحصول على تصنيف ساري للمهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمتقدمين على الوظائف الصحية.
المستندات المطلوبة
- صورة من الهوية الوطنية.
- صورة من وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي لكل درجة علمية "البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه" أو ما يعادلهم.
- صورة معادلة المؤهل العلمي في حال كانت المؤهلات ممنوحة من جامعة خارج المملكة.
- إرفاق شهادة التصنيف المهني صادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمتقدمين على الوظائف الصحية.