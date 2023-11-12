سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بجامعة نجران في مختلف التخصصات

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أعلنت جامعة نجران عن طرح عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة على درجة "أستاذ مساعد".

وأوضحت أن الوظائف متاحة بنظام التعاقد للعام الجامعي 1445هـ التي ترغب بشغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علميًا وعمليًا حسب التخصصات والشروط التالية: اضافة اعلان

- عمارة

- العقاقير

- طب الفم

- أمن الشبكات

- تصميم داخلي

- أمن البرمجيات

- أمن المعلومات

- العلاج الطبيعي

- إصلاح الأسنان

- تمريض الأطفال

- تمريض الأمومة

- الاستعاضة السنية

- الكيمياء الصيدلانية

- صحة الأسنان المجتمع

- تمريض باطني وجراحي

- تمريض صحة عقلية ونفسية

- تمريض صحة عامة وصحة المجتمع

- العلاج الطبيعي لأمراض الباطنة للمسنين

- العلاج الطبيعي لتأهيل أمراض الجهاز العضلي العظمي وجراحتها

- العلاج الطبيعي لتأهيل أمراض الجهاز العصبي العضلي وجراحتها.





الشروط



المستندات المطلوبة



طريقة التقديم

