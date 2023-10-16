الشروط ورابط التقديم.. أمانة الطائف توفر وظائف شاغرة عبر"جدارات"

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أعلنت أمانة الطائف، عن توفر وظائف شاغرة بالمراتب "الخامسة
والسادسة، السابعة والثامنة عبر منصة "جدارات".
واشترطت الأمانة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف10- مطور برامج.
4- مساعد مراجع.
3- مهندس مساحة.
8- فني دعم مساعد.
2- مهندس مدني مساعد.
5- مهندس تخطيط مساعد.
11- باحث ميزانية مساعد.
6- مهندس معماري مساعد.
7- مهندس زراعي مساعد.
1- أخصائي أمن معلومات.
9- مهندس حاسب آلي مساعد.
المجالات الوظيفية
- الإدارية.
- التقنية.
- الهندسية.
- الفنية.
* المراتب:
- الخامسة.
- السادسة.
- السابعة.
- الثامنة.