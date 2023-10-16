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صحيفة تواصل الالكترونية

الشروط ورابط التقديم.. أمانة الطائف توفر وظائف شاغرة عبر"جدارات"

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أمانة الطائف
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أعلنت أمانة الطائف، عن توفر وظائف شاغرة بالمراتب "الخامسة والسادسة، السابعة والثامنة عبر منصة "جدارات".
واشترطت الأمانة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الوظائف

10- مطور برامج.
4- مساعد مراجع.
3- مهندس مساحة.
8- فني دعم مساعد.
2- مهندس مدني مساعد.
5- مهندس تخطيط مساعد.
11- باحث ميزانية مساعد.
6- مهندس معماري مساعد.
7- مهندس زراعي مساعد.
1- أخصائي أمن معلومات.
9- مهندس حاسب آلي مساعد.

المجالات الوظيفية

- الإدارية.
- التقنية.
- الهندسية.
- الفنية.
* المراتب:
- الخامسة.
- السادسة.
- السابعة.
- الثامنة.

موعد التقديم

- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الاثنين بتاريخ 1445/04/08هـ الموافق 2023/10/23م وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1445/04/12هـ الموافق 2023/10/27م.

طريقة التقديم

- من خلال الرابط التالي، (اضغط هنا).

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