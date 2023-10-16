الشروط ورابط التقديم.. أمانة الطائف توفر وظائف شاغرة عبر"جدارات"

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أعلنت أمانة الطائف، عن توفر وظائف شاغرة بالمراتب "الخامسة والسادسة، السابعة والثامنة عبر منصة "جدارات".

واشترطت الأمانة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





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