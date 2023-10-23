رواتب وتأمينات.. "سُبل" تطرح وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

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أعلنت مؤسسة البريد "سبل" عن توفر
وظائف إدارية في مقره بالرياض، لحملة البكالوريوس كحد أدنى حسب المسميات والشروط التالية:
1- مدير أداء العمليات
2- محلل الثقافة والمشاركة
* التخصصات
المطلوبة:
- الاتصال
- التسويق
- الإعلام
- إدارة العمليات
- العلاقات العامة
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- إدارة المشاريع
- إدارة المخاطر
- الهندسة الصناعية
- الهندسة "عام"
- أو ما يعادلهم
- نظم المعلومات الإدارية
* الشروط
العامة:
- أن
يكون المتقدم .
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- توفر المهارات والخبرات في نفس مجال عمل الوظيفة.
المزايا:
- رواتب
تنافسية.
- تدريب داخلي وخارجي.
- تأمين طبي يشمل العائلة (الزوجة والأبناء) يغطي جميع المستشفيات والمراكز المعروفة بالمملكة.
- مكافأة سنوية في أول شهر رمضان المبارك من كل عام مقدارها (راتب شهرين) وفق تنظيم المؤسسة.