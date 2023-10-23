الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

رواتب وتأمينات.. "سُبل" تطرح وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

7644
مؤسسة البريد
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلنت مؤسسة البريد "سبل" عن توفر وظائف إدارية في مقره بالرياض، لحملة البكالوريوس كحد أدنى حسب المسميات والشروط التالية:

1- مدير أداء العمليات
2- محلل الثقافة والمشاركة

* التخصصات المطلوبة:

- الاتصال
- التسويق
- الإعلام
- إدارة العمليات
- العلاقات العامة
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- إدارة المشاريع
- إدارة المخاطر
- الهندسة الصناعية
- الهندسة "عام"
 - أو ما يعادلهم
- نظم المعلومات الإدارية

* الشروط العامة:

- أن يكون المتقدم .
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- توفر المهارات والخبرات في نفس مجال عمل الوظيفة.

المزايا:     

- رواتب تنافسية.
- تدريب داخلي وخارجي.
- تأمين طبي يشمل العائلة (الزوجة والأبناء) يغطي جميع المستشفيات والمراكز المعروفة بالمملكة.
- مكافأة سنوية في أول شهر رمضان المبارك من كل عام مقدارها (راتب شهرين) وفق تنظيم المؤسسة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: (اضغط هنا).

اضافة اعلان

اقرأ أيضا

اعصار تيج
2:18 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بيان عاجل من "الأرصاد" بشأن تأثير إعصار "تيج" على المملكة

حساب المواطن
1:37 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

حساب المواطن يكشف أسباب "نقص" قيمة الدعم لبعض المستفيدين

المدفوعات
12:30 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

الشروط والأهداف.. الإعلان عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

الراتب - ريال 0 عملة
12:20 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بالهجري أم الميلادي.. كيف يتم احتساب سن التقاعد؟

اقرأ أيضا

بعد تعديل الحاسبة التقديرية.. كيف تعرف استحقاقك في حساب المواطن؟

هل الرياض يشملها القسط الميسر؟.. رد من سكني

مطار الملك عبد العزيز ينفي وجود خدمة لبيع الحقائب المفقودة

خدمة اليوم.. 4 خطوات لنشر بيانات محاضر الحجز على الأموال

ماذا يفعل مريض الفشل الكلوي حتى يثبت استقلاليته في الضمان الاجتماعي؟

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 11:37 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة المراجعين والمحاسبين لحملة البكالوريوس

جامعة الملك عبدالعزيز 10:08 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

رابط التقديم.. جامعة الملك عبد العزيز تطرح 84 وظيفة لحملة البكالوريوس

الهيئة العامة لعقارات الدولة 9:34 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

سارع بالتقديم.. "عقارات الدولة" تطرح وظائف إدارية وقانونية لهؤلاء

الراتب -- ريال - الموارد 1:29 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

براتب 9 آلاف ريال.. وظائف شاغرة للعمل بمجال السكرتارية في الرياض

اقرأ أيضا

الدعم السكني سكني
6:24 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

"سكني": التنازل عن المنتجات الإسكانية غير متاح إلا في حالة واحدة

stc
2:25 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

أمانة الطائف
12:53 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بدء التقديم اليوم في وظائف أمانة الطائف بالمراتب (الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة)

حساب المواطن
12:19 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن في حالة زواج التابع

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

اعصار تيج
2:18 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بيان عاجل من "الأرصاد" بشأن تأثير إعصار "تيج" على المملكة

حساب المواطن
1:37 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

حساب المواطن يكشف أسباب "نقص" قيمة الدعم لبعض المستفيدين

أخبار السعودية
1:29 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. رخص المركبات وفق استهلاك الوقود واستحقاق حساب المواطن

2-18
1:25 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

إدانة ٦ مواطنين ووافد بجريمة غسل أموال بأكثر من مليار ريال

2169638
1:07 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

حادث مروع.. وفاة 3 مؤذنين وإصابة آخرين على طريق "كرا – الباحة"

وزير الاستثمار1
1:00 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

وزير الاستثمار: 80 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي