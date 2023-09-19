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صحيفة تواصل الالكترونية

"الرقابة والالتزام البيئي" يطرح وظائف شاغرة بالرياض.. رابط التقديم

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
أ أ
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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن فتح باب التقديم لشغل وظائف إدارية (تشمل وظيفة لمبتدئي الخبرة) لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض على النحو التالي:اضافة اعلان

* المسميات الوظيفية:
- أخصائي تفتيش بيئي
- كبير أخصائي تفتيش بيئي
* التخصصات المطلوبة:
- علوم البيئة
- علوم صحة البيئة
- علوم تقنيات البيئة
- علوم الأحياء
- علوم الكيمياء
- علوم الفيزياء
- علوم البحار
- علوم المياه
- علوم زراعية
- علوم أزمات وكوارث
- علوم جيولوجيا مياه
- هندسة الطاقة المتجددة
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة المدنية
- الهندسة الجيولوجية

* الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- مهارات في القيادة والتواصل الفعال.
- توفر المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.

* طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط ، (اضغط هنا).

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