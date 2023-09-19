"الرقابة والالتزام البيئي" يطرح وظائف شاغرة بالرياض.. رابط التقديم

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن فتح باب التقديم لشغل وظائف إدارية (تشمل وظيفة لمبتدئي الخبرة) لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض على النحو التالي: اضافة اعلان



* المسميات الوظيفية:

- أخصائي تفتيش بيئي

- كبير أخصائي تفتيش بيئي

* التخصصات المطلوبة:

- علوم البيئة

- علوم صحة البيئة

- علوم تقنيات البيئة

- علوم الأحياء

- علوم الكيمياء

- علوم الفيزياء

- علوم البحار

- علوم المياه

- علوم زراعية

- علوم أزمات وكوارث

- علوم جيولوجيا مياه

- هندسة الطاقة المتجددة

- الهندسة الكيميائية

- الهندسة المدنية

- الهندسة الجيولوجية



* الشروط العامة:

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

- مهارات في القيادة والتواصل الفعال.

- توفر المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة.

- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.



* طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط ، (اضغط هنا).



