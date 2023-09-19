"الرقابة والالتزام البيئي" يطرح وظائف شاغرة بالرياض.. رابط التقديم

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام
البيئي عن فتح باب التقديم لشغل وظائف إدارية (تشمل وظيفة لمبتدئي الخبرة) لحملة البكالوريوس
فأعلى بالرياض على النحو التالي:
* المسميات الوظيفية:
- أخصائي تفتيش بيئي
- كبير أخصائي تفتيش بيئي
* التخصصات المطلوبة:
- علوم البيئة
- علوم صحة البيئة
- علوم تقنيات البيئة
- علوم الأحياء
- علوم الكيمياء
- علوم الفيزياء
- علوم البحار
- علوم المياه
- علوم زراعية
- علوم أزمات وكوارث
- علوم جيولوجيا مياه
- هندسة الطاقة المتجددة
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة المدنية
- الهندسة الجيولوجية
* الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- مهارات في القيادة والتواصل الفعال.
- توفر المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.
* طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط ، (اضغط هنا).