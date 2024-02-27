الثلاثاء، 17 شعبان 1445 ، 27 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

رواتب وبدل وتأمين.. الإعلان عن وظائف لحملة الدبلوم فأعلى في مختلف المجالات

سابك
شركة الصناعات الأساسية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت شركة الصناعات الأساسية "سابك" عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمختلف المجالات لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

وظائف شاغرة للدبلوم فأعلى في مختلف المجالات
المسميات الوظيفية

- فني
- مشارك
- قائد تخطيط
- مهندس أول
- مشغل المعالجة
- مشارك في التصنيع
- مساعد أول كهربائ
- ممرضة رعاية طبية
- مدير عمليات التشطيب
- برنامج التطوير التجاري
- (وظائف متعددة أخرى)
- مدير الهندسة الكهربائية
- مهندس تقنية المعلومات
- فني صيانة ميكانيكية
- مهندس هندسة الأعمال
- مدير تطوير الأعمال البنية التحتية والصناعة.

 التخصصات المطلوبة

- الهندسة 
- الكيمياء  
- الإحصاء
- علوم الموارد
- الإدارة البيئية 
- العلوم البيئية
- هندسة المواد  
- الهندسة البيئية 
- نمذجة البيانات 
- هندسة البلاستيك   
- الهندسة المدنية
- الكيمياء التحليلية   
- الهندسة الصناعية  
- هندسة البلويمرات   
- الهندسة الكيميائية 
- الهندسة الكهربائية   
- الهندسة الميكانيكية  
- (تخصصات أخرى).

الشروط

1 - إجادة اللغة الإنجليزية.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - توفر الخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
4 - حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.

المميزات:

- نظام تملك المنازل.
- مكافأة خدمة مستمرة.
- راتب شهري أساسي مجزي.
- بدل تعيين (لمرة واحدة فقط).
- إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً.
- نظام إدخار مع مساهمة من الشركة.
- تأمين طبي للموظف وعائلته والمعالين.
- برامج برامج تطوير وظيفية وقيادية.
- بدل مواصلات 10% من الراتب الأساسي.
- بدل سكن 25% من الراتب الأساسي أو سكن عيني.
- مكافأة أداء سنوية خاضعة لإداء الشركة والموظف.
- نظام زيادة رواتب سنوي وترقيات خاضع لأداء الموظف.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.

اقرأ أيضا

راتب مجزي وسكن.. تدريب مبتدئ بالتوظيف في أرامكو لحملة الثانوية فأعلى

ينتهي قريبًا.. لا يفوتك الابتعاث الخارجي في الأمن السيبراني بأرقى الجامعات العالمية

تحذير لـ "المرور" من خطورة استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة المركبة

عاجل.. "المرور" توضح: كم رسوم استبدال لوحة سيارة خاصة؟

موعد إعلان أهلية الضمان الاجتماعي المطور

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

شركة نقل وتقنيات المياه 7:54 ص الإثنين، 26 فبراير 2024

فرصة للخريجين.. موعد وطريقة التقديم على وظائف شركة المياه

تنزيل 8:25 ص الأحد، 25 فبراير 2024

ينتهي اليوم.. رابط وطريقة التقديم على برنامج المالية المنتهي بالتوظيف

تنزيل 6:44 م الجمعة، 23 فبراير 2024

بدل وتأمين ومزايا تنافسية.. استمرار التقديم على برامج نُخب المنتهية بالتوظيف 2024م

مؤسسة-البريد-السعودي-877x492 4:35 م الثلاثاء، 20 فبراير 2024

رواتب ومكافأة وتأمين.. مؤسسة البريد تطرح وظائف شاعرة للعمل في الرياض