رواتب وبدل وتأمين.. الإعلان عن وظائف لحملة الدبلوم فأعلى في مختلف المجالات

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أعلنت شركة الصناعات الأساسية "سابك" عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمختلف
المجالات لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:
وظائف
شاغرة للدبلوم فأعلى في مختلف المجالات-
فني
المسميات
الوظيفية
- مشارك
- قائد تخطيط
- مهندس أول
- مشغل المعالجة
- مشارك في التصنيع
- مساعد أول كهربائ
- ممرضة رعاية طبية
- مدير عمليات التشطيب
- برنامج التطوير التجاري
- (وظائف متعددة أخرى)
- مدير الهندسة الكهربائية
- مهندس تقنية المعلومات
- فني صيانة ميكانيكية
- مهندس هندسة الأعمال
- مدير تطوير الأعمال البنية التحتية والصناعة.
التخصصات المطلوبة-
الهندسة
- الكيمياء
- الإحصاء
- علوم الموارد
- الإدارة البيئية
- العلوم البيئية
- هندسة المواد
- الهندسة البيئية
- نمذجة البيانات
- هندسة البلاستيك
- الهندسة المدنية
- الكيمياء التحليلية
- الهندسة الصناعية
- هندسة البلويمرات
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الميكانيكية
- (تخصصات أخرى).
الشروط1 -
إجادة اللغة الإنجليزية.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - توفر الخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
4 - حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.
المميزات:- نظام تملك المنازل.
- مكافأة خدمة مستمرة.
- راتب شهري أساسي مجزي.
- بدل تعيين (لمرة واحدة فقط).
- إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً.
- نظام إدخار مع مساهمة من الشركة.
- تأمين طبي للموظف وعائلته والمعالين.
- برامج برامج تطوير وظيفية وقيادية.
- بدل مواصلات 10% من الراتب الأساسي.
- بدل سكن 25% من الراتب الأساسي أو سكن عيني.
- مكافأة أداء سنوية خاضعة لإداء الشركة والموظف.
- نظام زيادة رواتب سنوي وترقيات خاضع لأداء الموظف.