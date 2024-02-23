بدل وتأمين ومزايا تنافسية.. استمرار التقديم على برامج نُخب المنتهية بالتوظيف 2024م

أ أ
كشف
صندوق التنمية الصناعية، عن استمرار التقديم في برامج نُخب التدريبية لعام 2024م،
لحملة البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات، وذلك وفقًا لبقية الشروط
والتفاصيل الموضحة أدناه.
استمرار التقديم على برامج نُخب المنتهية بالتوظيف 2024مالتفاصيل:
- كامل تفاصيل البرنامج والتخصصات المطلوبة (PDF):
اضغط هنا
مسارات البرنامج1-
نخب الائتمان:
- البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات.
2- برنامج نخب داراست السوق:
البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات.
3- نخب المهندسين:
- البكالوريوس أو الماجستير في إحدى تخصصات الهندسة والتقنية.
المزايا
المقدمة للمرشحين
- مكافأة شهرية.
- مكافأة أداء سنوية.
- بدل سكن وبدل نقل.
- اكتساب خبرات مميزة.
- التطوير الشخصي والمهني.
- تأمين طبي للمتدرب ووالديه.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
- العلاقات المهنية على صعيد دولي، إقليمي، ومحلي.
الشروط
العامة1-
أن يكون التقديم لخريجي عام 2022م وما بعده.
2- أن تكون الشهادة الجامعية معتمدة من قبل وزارة التعليم.
3- معادلة الشهادات الصادرة من الجامعات الغير سعودية.
4- في حال عدم الحصول على وثيقة التخرج تُرفق إفادة التخرج.
التفاصيل
اضغط
هنا
هل
سأحصل على وظيفة بعد انتهاء البرنامج التدريبي؟
-
عند اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح، يرحب الصندوق الصناعي للخريجين ليصبحوا ضمن
منسوبيه الكرام.
موعد
التقديم-
يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/08/22هـ الموافق 2024/03/03م
وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/09/11هـ الموافق 2024/03/21م.
طريقة
التقديم- التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).
برامج
نُخبويأتي
هذا امتدادًا لجهود صندوق التنمية الصناعية السعودي وخبراته المتراكمة، التي تزيد
عن 48 عامًا في مجال تطوير الكوادر الوطنية من خلال برامج التدريب المتخصصة وبرامج
التدريب التعاوني.
وبالشراكة مع أعرق الجامعات والمراكز التعليمية والتدريبية، أطلقت أكاديمية الصندوق الصناعي ثلاثة برامج تدريبية تحت مظلة برامج "نُخب"، تهدف إلى تقديم تدريب مكثف موجه إلى الكفاءات الوطنية من حديثي التخرج، لتلبية احتياجات سوق العمل وتقديم فرص وظيفية في الصندوق الصناعي، حيث يعتمد البرنامج على منظومة متكاملة من التدريب النظري والعملي.