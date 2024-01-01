للبكالوريوس فأعلى.. "الصحة" تُعلن عن بدء استقبال طلبات التوظيف

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أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس فأعلى وقد أوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحاً لخريجي التخصصات "التقنية والهندسية" على النحو التالي:

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بدء استقبال طلبات التوظيف بوزارة الصحة



شروط التقديم على وظائف الصحة



* طريقة التقديم على وظائف وزارة الصحة

