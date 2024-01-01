الإثنين، 19 جمادى الثانية 1445 ، 01 يناير 2024

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للبكالوريوس فأعلى.. "الصحة" تُعلن عن بدء استقبال طلبات التوظيف

وزارة الصحة
وزارة الصحة
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أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس فأعلى وقد أوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحاً لخريجي التخصصات "التقنية والهندسية" على النحو التالي:

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بدء استقبال طلبات التوظيف بوزارة الصحة

التخصصات المطلوبة:
1 - جودة.
2 - إدارة جودة.
3 - جودة شاملة.
4 - ذكاء أعمال.
5 - حاسب آلي.
6 - علم البيانات.
7 - أمن سيبراني.
8 - أمن معلومات.
9 - نظم معلومات.
10 - مطور برامج.
11 - تقنية معلومات.
12 - هندسة شبكات.
13 - هندسة برمجيات.
14- هندسة حاسب آلي.
15 - علوم الحاسب الآلي.
16 - الذكاء الاصطناعي.

شروط التقديم على وظائف الصحة

- عدم تسجيل "فترة ساند" من ضمن الخبرات.
- شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.
- الاعتماد على تاريخ الالتحاق وتاريخ الانقطاع المسجل من برنت التأمينات الاجتماعية عند تسجيل الخبرات.
- وثيقة التخرج، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
- الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.


* طريقة التقديم على وظائف وزارة الصحة

بدأ التقديم اليوم الأثنين 1445/6/19هـ عن طريق هذا الرابط (إضغط هنا) ويستمر حتى الأثنين 1445/6/26هـ.

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