المركز الوطني لإدارة النفايات يعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

أعلن المركز
الوطني لإدارة النفايات - موان (مركز حكومي) عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفه لحملة
البكالوريوس فأعلى في مدينة الرياض حسب المسميات والشروط التالية:
- أخصائي أول تخطيط استراتيجي
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو مايعادله في التخصصات الإدارية، مع خبرة لاتقل عن 4 سنوات في نفس المجال.
- أخصائي أول استثمار وتطوير الأعمال
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو مايعادله في التخصصات الإدارية، مع خبرة لاتقل عن 4 سنوات في نفس المجال.
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
نبذة عن المركز:
تم تأسيس المركز الوطني لإدارة النفايات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 457 بتاريخ 1440/8/11هـ. بهدف تنظيم أنشطة إدارة النفايات والإشراف عليها، وتحفيز الاستثمار فيها، والارتقاء بجودتها بناءً على مبدأ الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.