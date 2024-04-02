المركز الوطني لإدارة النفايات يعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

أ أ

أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات - موان (مركز حكومي) عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفه لحملة البكالوريوس فأعلى في مدينة الرياض حسب المسميات والشروط التالية:

- أخصائي أول تخطيط استراتيجي

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو مايعادله في التخصصات الإدارية، مع خبرة لاتقل عن 4 سنوات في نفس المجال.

- أخصائي أول استثمار وتطوير الأعمال

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو مايعادله في التخصصات الإدارية، مع خبرة لاتقل عن 4 سنوات في نفس المجال.





الشروط العامة:



نبذة عن المركز:



طريقة التقديم:

