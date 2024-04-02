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المركز الوطني لإدارة النفايات يعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

المركز الوطني لإدارة النفايات - - موان
المركز الوطني لإدارة النفايات
أ أ
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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات - موان (مركز حكومي) عن فتح باب التوظيف لشغل وظائفه لحملة البكالوريوس فأعلى في مدينة الرياض حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان
- أخصائي أول تخطيط استراتيجي
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو مايعادله في التخصصات الإدارية، مع خبرة لاتقل عن 4 سنوات في نفس المجال.
- أخصائي أول استثمار وتطوير الأعمال
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو مايعادله في التخصصات الإدارية، مع خبرة لاتقل عن 4 سنوات في نفس المجال.

الشروط العامة:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

نبذة عن المركز:


تم تأسيس المركز الوطني لإدارة النفايات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 457 بتاريخ 1440/8/11هـ. بهدف تنظيم أنشطة إدارة النفايات والإشراف عليها، وتحفيز الاستثمار فيها، والارتقاء بجودتها بناءً على مبدأ الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.

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