الهيئة الملكية بالعلا تعلن عن بدء التقديم في برنامج العلا للابتعاث (دبلوم فأعلى)

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن فتح التسجيل في برنامج العلا للابتعاث، لأبناء وبنات الوطن في العلا وفقا لآلية الشروط.

ويعد ذلك ضمن مستهدفات رؤية العلا لتعزيز القدرات البشرية وإثراء المعرفة، والمتماشية مع رؤية السعودية 2030، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





الدرجات العلمية في برنامج الابتعاث:



التخصصات المطلوبة في برنامج الابتعاث:



دول الابتعاث:



شروط التقديم:



شروط الترشيح العامة:



شروط الترشيح الخاصة:



مرحلة الماجستير:



نبذة عن البرنامج



موعد التقديم:



طريقة التقديم:



- الدبلوم.- البكالوريوس.- الماجستير.- السياحة والضيافة.- التاريخ.- علم الآثار.- الفنون.- التصميم والتخطيط الحضري- الزراعة.- المتاحف.- علوم البيئة.- فرنسا.- بريطانيا.- أمريكا.- إيطاليا.- سويسرا.- ألمانيا.- هولندا.- أستراليا.- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.- أن يكون المتقدم قد درس المرحلة الثانوية في محافظة العلا.- على المتقدم أن لا يكون مسجلًا في نظام التأمينات الاجتماعية وأن يكون متفرغ للدراسة بشكل كامل ومنتظم.- أن يحصل على معادلة الشهادة السابقة من وزارة التعليم بالمملكة (إذا كانت صادرة من جامعة أو مدرسة أجنبية أو مدرسة عالمية).- أن يجتاز المتقدم البرنامج الإعدادي أو الاختبارات المعدّة من قبل الهيئة.- أن تكون جميع المعلومات والبيانات والوثائق المقدمة من المتقدم دقيقة وصحيحة، وفي حال وجود معلومات خاطئة سيتم إلغاء البعثة، حتى لو تم اكتشاف ذلك بوقت لاحق وذلك بناءً على تقدير الهيئة.مرحلة الدبلوم والبكالوريوس:- الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها.- ألا يزيد عمر المتقدم عن اثنين وعشرين سنة.- ألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أكثر من سنتين لمرحلة الدبلوم وثلاث سنوات لمرحلة البكالوريوس.- ألا يقل المعدل التراكمي العام في الثانوية العامة عن (80%).- حصول الطالب على درجة لا تقل عن (60%) في اختبار القدرات.- الحصول على وثيقة التخرج الرسمية لشهادة البكالوريوس، والسجل الأكاديمي.- ألا يزيد عمر المتقدم عن سبع وعشرين.- ملاءمة تخصص المتقدم الجامعي للتخصصات المستهدفة من برنامج الابتعاث.- ألا يكون قد مضى على شهادة البكالوريوس أكثر من ثلاث سنوات.- أن يكون التقدير في مرحلة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن (3.75 من 5) أو ما يعادلها.يقدم برنامج العلا للابتعاث فرصة لأبناء وبنات المملكة في العلا لاستكمال مسيرتهم التعليمية. وإيفادهم إلى إحدى المؤسسات التعليمية العالمية المرموقة مما يسهم في تنمية وصقل معارفهم وقدراتهم في المجالات والتخصصات المختلفة، وذلك بهدف تحقيق التنمية الشاملة لمحافظة العلا، وتلبية لاحتياجات سوق العمل بكوادر مؤهلة من محافظة العلا، وبناء جيل مؤهل وفق أرقى المستويات التعليمية.- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1445/06/25هـ الموافق 2024/01/07م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/07/05هـ الموافق 2024/01/17م.- من خلال الرابط التالي: