خدمة اليوم.. 8 خطوات لتجديد بطاقة تشغيل النقل المدرسي

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تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم السبت، الخطوات اللازمة من أجل تجديد بطاقة تشغيل النقل المدرسي.





خطوات لتجديد بطاقة تشغيل النقل المدرسي اضافة اعلان



* الخطوات:



تعليمات من المرور عن الحافلات المدرسية



وأوضحت الهيئة العامة للنقل، أن هذه الخدمة تقدم للمنشآت لتجديد بطاقة تشغيل النقل المدرسي للمركبة ومزاولة أعماله، عبر هذه الخطوات:1 - سجل الدخول إلى بوابة النقل البري.2 - من الصفحة الرئيسية اختر "بطاقات التشغيل".3 - اضغط على "تجديد".4 - اختر النشاط، ثم اضغط على "التالي".5 - اختر بطاقات التشغيل المراد تجديدها، ثم اضغط على "التالي".6 - يعرض النظام المركبات المطابقة للاشتراطات والمركبات غير المطابقة.7 - اضغط على "تجديد".8 - عند نجاح العملية يتم تجديد بطاقة التشغيل.ومع بداية العام الدراسي، ناشدت الإدارة العامة للمرور، الطلاب والطالبات أن يلتزموا بإرشادات السلامة عند انتظار الحافلة المدرسية، من أجل سلامتهم.وطالبت إدارة المرور في منشور لها على “إكس” الالتزام بـ 4 ضوابط عند انتظار حافلات النقل المدر