خدمة اليوم.. 6 خطوات لإلغاء بطاقة تشغيل نقل البضائع على الطرق البرية

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تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الأحد، خطوات لإلغاء بطاقة تشغيل نقل البضائع على الطرق البرية.





خطوات لإلغاء بطاقة تشغيل نقل البضائع على الطرق البرية اضافة اعلان



الخطوات



تنظيم عمليات نقل البضائع



وأوضحت الهيئة العامة للنقل، أن هذه الخدمة تقدم للمنشآت لإلغاء بطاقة تشغيل نقل البضائع على الطرق البرية الصادرة للمركبة.1 - سجل الدخول إلى بوابة النقل البري.2 - من الصفحة الرئيسة اختر "بطاقات التشغيل".3 - عرض بطاقات التشغيل.4 - اضغط على أيقونة "إلغاء".5 - اضغط على "نعم" لإلغاء بطاقة التشغيل.6 - يحول النظام حالة بطاقة التشغيل إلى "ملغي".وتهدف اللائحة إلى تنظيم عمليات نقل البضائع على الطرق بمركبات النقل الخفيف التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كيلوجرام مما يساهم في رفع كفاءة وجودة نقل البضائع بكافة أنماطه.ويدعم ذلك، الحركة اللوجستية وسلاسل التوريد والحفاظ على البيئة ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدمة للمستفيدين وتنظيم العلاقة بين كافة أطراف عملية النقل.كما تنظم اللائحة، اشتراطات ترخيص نشاط النقل الخفيف للأفراد والبضائع، اشتراطات السائق، اشتراطات المركبة العاملة بالنشاط وتشغيلها، المخالفات والعقوبات.