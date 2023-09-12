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خدمة اليوم.. 5 خطوات لتمكين المنشآت من الوصول للفرص الشرائية القائمة

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الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الثلاثاء، الخطوات المطلوبة واللازمة لتمكين المنشآت من الوصول للفرص الشرائية القائمة.اضافة اعلان

خدمة التأهيل المسبق

وأوضحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن هذه الخدمة الإلكترونية مجانية وتعمل على تأهيل وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل وصولها للفرص الشرائية القائمة لدى شركاء الخدمة في القطاع العام والشركات الكبرى في القطاع الخاص.

الخطوات

1 - تعبأة بيانات المنشأة وتقديم الطلب.
2 - دراسة الطلب وتدقيقه.
3 - انتظار الزيارة الميدانية للمنشأة "في حال كان تصنيف المنشأة عالي الخطورة فقط".
4 - تسجيل منشأتك كمنشأة مؤهلة وإصدار شهادة التأهيل.
 ربط المنشأة المؤهلة بالقطاعي العام والخاص. 

شروط استخدام الخدمة

1 - توفر حساب في بوابة النفاذ الوطني.
2 - أن تكون جميع البيانات الحكومية محدثة وسارية المفعول "العنوان الوطني، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، التأمينات الاجتماعية، وزارة التجارة".
3 - توفر جميع التراخيص والشهادات اللازمة لنشاط المنشأة.
4 - المزيد في دليل الاستخدام.

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