خدمة التصريح للعربات المتنقلة غير الغذائية بمنصة "بلدي"

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تقدم أمانة العاصمة المقدسة خدمة التصريح للعربات المتنقلة غير الغذائية عبر منصة «بلدي»، وذلك ضمن جهودها المتواصلة في تطوير الخدمات البلدية. اضافة اعلان





تمكين أصحاب المنشآت التجارية غير الغذائية



الصيانة المنزلية وصيانة السيارات الخفيفة



خطوات الاستفادة من الخدمة



الأنشطة المحددة



وتعمل على تمكين أصحاب المنشآت التجارية غير الغذائية من ممارسة أعمال البيع في أماكن متفرقة لخدمة عملائهم في مواقعهم، وتوسيع دائرة أعمالهم.وتتيح هذه الخدمة لأصحاب الأعمال من توسعة أعمالهم التجارية من خلال إصدار تصاريح لعربات غير غذائية ومرتبطة برخص مسجلة على المنشأة، لتقوم بتقديم خدمات المنشأة خارج المحل وفي مواقع عدة.وتقدم الخدمة عدد من الأنشطة التجارية غير الغذائية، مثل: الصيانة المنزلية (كهرباء - سباكة - تكييف وتبريد)، والصيانة الخفيفة للسيارات (كهرباء - ميكانيكا)، وغسيل السيارات، والحلاقة وغيرها من المهن.وبينت الأمانة أنها وضعت خطوات سهلة وميسرة للاستفادة من هذه الخدمة، حيث يمكن للراغبين في الحصول على التصريح.1ـ الدخول عبر منصة «بلدي».2ـ تحديد الرخصة المطلوب عليها التصريح.3ـ تعبئة البيانات وإرسال الطلب للبلدية للمراجعة والاعتماد وسداد الرسوم وطباعة التصريح.وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن هذه الخدمة ستمكن أصحاب الأعمال من توسعة أعمالهم التجارية.1ـ الصيانة المنزلية (كهرباء - سباكة - تكييف وتبريد).2ـ الصيانة الخفيفة للسيارات (كهرباء - ميكانيكا).3ـ الحلاقة (أطفال - رجال).4ـ غسيل السيارات.