شروط تجديد جواز السفر للتابعين.. وبند خاص لمن بلغ 10 سنوات

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أكدت المديرية العامة للجوازات على أنه يتم إصدار وتجديد جواز السفر عبر منصة أبشر لولي الأمر، علمًا أنه يتطلب وجود الهوية الوطنية لمن بلغ 10 أعوام فأكثر. اضافة اعلان





استخراج جواز سفر التابعين

شروط تجديد جوازات التابعين سن 10 سنوات



خدمات أبشر الإلكترونية



وقالت الجوازات أن البصمة شرط لإصدار أو تجديد جوازات السفر للتابعين من (10) أعوام فأكثر.جاء ذلك على صفحة الجوازات الرسمية في "إكس"، ردا على استفسار جاء فيه: "بنت أختي عمرها ١٤ سنه بتسافر للخليج معي أنا وأمها، هل تطلع جواز أو هويه أم لازم الاثنين؟وأضاف السائل، هل استطيع استخراج جواز وهي ماعندها هويه وطنيه؟ وهل الأم تقدر تسوي الإجراءات أم لازم الأب؟أكدت المديرية العامة للجوازات على المواطنين الراغبين في إصدار أو تجديد جوازات السفر للتابعين من عمر (10) أعوام فأكثر، تسجيل الخصائص الحيوية لهم (البصمة والصورة).وذلك عن طريق حجز موعد إلكتروني لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية لإصدار الهوية الوطنية في مناطق المملكة كافة قبل تقديم طلب الإصدار أو التجديد.ودعت "الجوازات" إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة أبشر، لإصدار أو تجديد جواز السفر وتسلّمه عبر العنوان الوطني (سبل).منوهة بأهمية المحافظة على الجوازات داخل وخارج المملكة وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.