توضيح عاجل من "المرور" عن ضوابط الالتفاف إلى اليمين عند الإشارة الحمراء

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أوضحت الإدارة العامة للمرور، ضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء.

جاء ذلك على الحساب الرسمي للمرور بمنصة "إكس"، ردًا على سؤال لأحد المتابعين عن الضوابط المنظمة للالتفاف يمينًا عند الإشارة الحمراء. اضافة اعلان





5 ضوابط للالتفاف إلى اليمين عند الإشارة الحمراء



وقال المرور هناك 5 ضوابط للالتفاف إلى اليمين عند الإشارة الحمراء، وهي:1 - التوقف قبل الالتفاف إلى اليمين؛ للتأكد من خلوّ التقاطع من المركبات ولإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر.2 - إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع يجب الالتفاف قبله أما الالتفاف بعد المثلث يعتبر قطع إشارة.3 - يجب التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريقًا رئيسًا بدون خدمة.4 - إذا كان هناك طريق رئيس وطريق خدمة، يجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف.5 - عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة مكتوب عليها ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، ومخالفة ذلك يعتبر قطع إشارة.