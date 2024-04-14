لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. خطوات الإعفاء من رسوم اختبار قياس

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يتمتع الطلاب المستفيدون من الضمان الاجتماعي بالإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار (القدرات العامة والتحصيل الدراسي).

وتكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط):

اختبار القدرات العامة 4 مرات.





خطوات الإعفاء من رسوم اختبار قياس



مرحباً:

يمكنك تسديد رسوم الاختبار إذا كنت من القائمة المُدرَجة في الضمان الاجتماعي:

اختيار الاختبارات المسجلة.

الضغط على تسديد أسفل الاختبار.

اختيار طريقة الدفع (الضمان الاجتماعي) ثم (التالي).

ستظهر عبارة "أنت مستحق للدعم من قبل وكالة الضمان الاجتماعي" يرجى الضغط على (موافق). — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) April 14, 2024

اختبار القدرات



اختبار التحصيل الدراسي



وقالت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر حسابها في منصة "إكس": يمكنك تسديد رسوم الاختبار إذا كنت من القائمة المُدرَجة في الضمان الاجتماعي:اختيار الاختبارات المسجلة.الضغط على تسديد أسفل الاختبار.اختيار طريقة الدفع (الضمان الاجتماعي) ثم (التالي).ستظهر عبارة "أنت مستحق للدعم من قبل وكالة الضمان الاجتماعي" يرجى الضغط على (موافق).واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات.وعدد اختباراته 5 واحد، منها ورقي وأربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات.اختبار موحد يقيس مدى تحصيل المختبرين في عدد من المواد الدراسية خلال دراستهم في القسم العلمي من المرحلة الثانوية.ويستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الطبيعي (العلمي)، والخريجين، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط أداء هذا الاختبار.يركز الاختبار على المفاهيم العامة في مقررات الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات في الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية.يحتوي الاختبار على مجموعة من الأقسام، وفي كل قسم 22 سؤالاً.