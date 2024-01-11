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تعرف على شروط مبادرة الإعفاء من الغرامات واستفد منها قبل هذا الموعد

مباردة الإعفاء
مبادرة الإعفاء من الغرامات
أ أ
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جددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إعلانها عن شروط مبادرة الإعفاء من الغرامات، وطالب الفئات المعنية بالتعرف على الشروط، والاستفادة من الفرصة التصحيحية قبل 30 يونيو 2024م.اضافة اعلان

شروط الإعفاء من الغرامات

وأوضحت على حسابها في "تويتر"، أن مبادرة الإعفاء من الغرامات تنتهي في 30 يونيو 2024م، مبينة أن شروط الإعفاء من الغرامات، هي:

1 – غرامة التأخير في التسجيل بكافة الأنظمة الضريبية:

- التسجيل في النظام الضريبي.
- تقديم الإقرارات واجبة التقديم.
- سداد كامل أصل دين الضريبة أو طلب تقسيطها.

2 – غرامة التأخير في سداد الضريبة أو التأخير بتقديم الإقرار الضريبي:

- سداد أصل الضريبة عن الإقرار الذي تشمله المبادرة أو طلب تقسيطها.

3 – غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة:

- سداد أصل الضريبة عن الإقرار الذي تشمله المبادرة أو طلب تقسيطها.

4 – غرامات مخالفات الضبط الميداني لضريبة القيمة المضافة:

- تقديم الإقرارات واجبة التقديم.
- سداد كامل أصل دين الضريبة أو طلب تقسيطها.

الدليل الإرشادي لمبادرة الإعفاء من الغرامات والعقوبات:

وفي وقت سابق، أصدرت الهيئة الدليل الإرشادي بغرض إيضاح بعض المعالجات ذات الصلة بتطبيق الأحكام النظامية السارية في تاريخ إصداره.
ويعد محتوى هذا الدليل بمثابة تعديل على أي من أحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
وتؤكد الهيئة على تطبيقها للمعالجات التوضيحية الواردة في هذا الدليل –حيثما تنطبق-، وذلك في ضوء النصوص النظامية ذات الصلة.

تطبيق المعالجة التوضيحية المحدثة

 وفي حال تعديل أي إيضاح أو محتوى وارد في هذا الدليل فإن تطبيق المعالجة التوضيحية المحدثة، يكون على المعاملات التي تتم بعد تاريخ نشر النسخة المحدثة من الدليل على الموقع الإلكتروني للهيئة

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