تعرف على شروط مبادرة الإعفاء من الغرامات واستفد منها قبل هذا الموعد

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جددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إعلانها عن شروط مبادرة الإعفاء من الغرامات، وطالب الفئات المعنية بالتعرف على الشروط، والاستفادة من الفرصة التصحيحية قبل 30 يونيو 2024م. اضافة اعلان





شروط الإعفاء من الغرامات



1 – غرامة التأخير في التسجيل بكافة الأنظمة الضريبية:



2 – غرامة التأخير في سداد الضريبة أو التأخير بتقديم الإقرار الضريبي:



3 – غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة:



4 – غرامات مخالفات الضبط الميداني لضريبة القيمة المضافة:



الدليل الإرشادي لمبادرة الإعفاء من الغرامات والعقوبات:



تطبيق المعالجة التوضيحية المحدثة



وأوضحت على حسابها في "تويتر"، أن مبادرة الإعفاء من الغرامات تنتهي في 30 يونيو 2024م، مبينة أن شروط الإعفاء من الغرامات، هي:- التسجيل في النظام الضريبي.- تقديم الإقرارات واجبة التقديم.- سداد كامل أصل دين الضريبة أو طلب تقسيطها.- سداد أصل الضريبة عن الإقرار الذي تشمله المبادرة أو طلب تقسيطها.- سداد أصل الضريبة عن الإقرار الذي تشمله المبادرة أو طلب تقسيطها.- تقديم الإقرارات واجبة التقديم.- سداد كامل أصل دين الضريبة أو طلب تقسيطها.وفي وقت سابق، أصدرت الهيئة الدليل الإرشادي بغرض إيضاح بعض المعالجات ذات الصلة بتطبيق الأحكام النظامية السارية في تاريخ إصداره.ويعد محتوى هذا الدليل بمثابة تعديل على أي من أحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.وتؤكد الهيئة على تطبيقها للمعالجات التوضيحية الواردة في هذا الدليل –حيثما تنطبق-، وذلك في ضوء النصوص النظامية ذات الصلة.وفي حال تعديل أي إيضاح أو محتوى وارد في هذا الدليل فإن تطبيق المعالجة التوضيحية المحدثة، يكون على المعاملات التي تتم بعد تاريخ نشر النسخة المحدثة من الدليل على الموقع الإلكتروني للهيئة