حساب المواطن يعلق.. يسكن في منطقة نائية ولا يوجد مكاتب عقار لتوثيق العقد؟

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن توثيق عقد الإيجار الإلكتروني من خلال زيارة أقرب مكتب عقارات للمستفيدين.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد على سؤال قال فيه : "أنا أسكن في منطقة نائية ولا يوجد مكاتب عقار لتوثيق العقد؟".



حساب المواطن وتوثيق عقد الإيجار



الإعلان عن أهلية حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

