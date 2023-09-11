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بشرى من التدريب التقني بخصوص توظيف الخريجين بوظائف أمنية

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المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
أ أ
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وقّعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ورئاسة أمن الدولة اليوم، مذكرة تفاهم بهدف إتاحة الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة من خريجي برامج المؤسسة، وذلك للعمل في القطاعات الأمنية التابعة لرئاسة أمن الدولة.

 

الوظائف الأمنية

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ووقَّع المذكرة من جانبٍ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني معالي المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، فيما مثّل رئاسة أمن الدولة معالي وكيل رئيس أمن الدولة للموارد البشرية الفريق ناصر بن علي الصيخان.
وأوضح معالي الدكتور أحمد الفهيد، أن هذه الشراكة بين المؤسسة العامة للتدريب والتقني والمهني ورئاسة أمن الدولة، ستكون لها دور كبير في توفير الفرص الوظيفية لخريجي برامج المؤسسة من مختلف المجالات، مشيراً إلى عمل المؤسسة بشكل دائم على تحقيق التكامل والتوسع في شراكتها مع مختلف الجهات الحكومية بما يسهم في تأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز فرصها للالتحاق بسوق العمل.

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