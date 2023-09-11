بشرى من التدريب التقني بخصوص توظيف الخريجين بوظائف أمنية

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وقّعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ورئاسة أمن الدولة اليوم، مذكرة تفاهم بهدف إتاحة الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة من خريجي برامج المؤسسة، وذلك للعمل في القطاعات الأمنية التابعة لرئاسة أمن الدولة.

الوظائف الأمنية