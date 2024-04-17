بشرى لهؤلاء.. وزارة الدفاع تُعلن عن موعد إجراء الكشف الطبي للطلاب المرشحين

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أعلنت وزارة الدفاع اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن إجراء الكشف الطبي الثاني للطلبة المرشحين للقبول في الكليات العسكرية.





وزارة الدفاع تُعلن عن المرشحين للكشف الطبي الثاني



التعليمات:



وصف الموقع :



المزايا التي تقدم للملتحقين بالكليات العسكرية:



1- النفقات الدراسية:



2- الملابس العسكرية:



3- الطعام:



4- العلاج:



5- المكافأة:



6- مدة الدراسة:

