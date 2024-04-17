بشرى لهؤلاء.. وزارة الدفاع تُعلن عن موعد إجراء الكشف الطبي للطلاب المرشحين

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أعلنت
وزارة الدفاع اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين
عن إجراء الكشف الطبي الثاني للطلبة المرشحين للقبول في الكليات العسكرية.
وزارة
الدفاع تُعلن عن المرشحين للكشف الطبي الثانيوأوضحت
أن إجراء الكشف الطبي الثاني للطلبة المرشحين للقبول في الكليات العسكرية يبدأ اعتبارًا
من يوم الأحد 1445/10/12هـ الموافق 2024/04/21م والتقيد بالتعليمات الموضحة أدناه.
التعليمات:
1 - يجب احضار أصل الهوية الوطنية
2 - حجز موعد لإجراء الكشف الطبي الثاني من خلال الموقع.
3 - التقيد بالزي الرياضي : بنطلون أي لون وقميص باللون الأخضر
4 - لن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال .
5 - طباعة نماذج الكشف الطبي الثاني وإحضارها وعددها (4 صفحات) .
6 - يجب احضار صور شخصية حديثة مكشوف الرأس عدد (4) مقاس (2*3)
وصف
الموقع :-
مكتب التسجيل الواقع خلف مبنى شئون المتقاعدين للقوات المسلحة - طريق الملك عبد
العزيز (نفس موقع الكشف الطبي الأولى). - الحضور الساعة 3:30 فجراً حتى الساعة
4:30 فجرًا (اضغط هنا)
للاستعلام:
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المزايا التي تقدم للملتحقين بالكليات العسكرية:بعد التحاق المتقدم بإحدى الكليات العسكرية يحصل خلالها على مجموعة من المزايا، أهمها ما يلي
1- النفقات الدراسية:- تتكفل الكلية التي التحق بها المتقدم بتوفير المستلزمات الدراسية التي يحتاجها خلال فترة الدارسة.
2- الملابس العسكرية:- تصرف للطلبة الملتحقين جميع الملابس العسكرية اللازمة خلال فترة الدراسة.
3- الطعام:- جميع الكليات العسكرية تحتوي على صالات للطعام تقدم ثلاث وجبات غذائية مجانية.
4- العلاج:- تؤمن الكلية التي التحق بها المتقدم العلاج في المستوصف التابع لها، أو في أحد أفرع مستشفيات القوات المسلحة وذلك خلال مدة الدراسة أو خلال فترة العطلات والإجازات الدراسية
5- المكافأة:- يمنح المتقدم مكافأة شهرية تعادل نصف الراتب الشهري الاساسي لرتبة ملازم طول فترة الدراسة بالكلية.
6- مدة الدراسة:- مدة الدراسة في الكليات العسكرية (3) سنوات فصلين لكل سنة والمعترف بها من وزارة التعليم بعدها يحصل المتقدم المتخرج على شهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية. يتم تعيين الطلبة المتخرجين برتبة ملازم بناء على ما نص علية نظام خدمة الضباط ولوائحه التنفيذية بالرتب والألقاب.
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