الأربعاء، 08 شوال 1445 ، 17 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى لهؤلاء.. وزارة الدفاع تُعلن عن موعد إجراء الكشف الطبي للطلاب المرشحين

رابط-وزارة-الدفاع-التجنيد-الموحد-
وزارة الدفاع
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت وزارة الدفاع اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن إجراء الكشف الطبي الثاني للطلبة المرشحين للقبول في الكليات العسكرية.اضافة اعلان

وزارة الدفاع تُعلن عن المرشحين للكشف الطبي الثاني

وأوضحت أن إجراء الكشف الطبي الثاني للطلبة المرشحين للقبول في الكليات العسكرية يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 1445/10/12هـ الموافق 2024/04/21م والتقيد بالتعليمات الموضحة أدناه.

التعليمات:


1 - يجب احضار أصل الهوية الوطنية
2 - حجز موعد لإجراء الكشف الطبي الثاني من خلال الموقع.
3 - التقيد بالزي الرياضي : بنطلون أي لون وقميص باللون الأخضر
4 - لن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال .
5 - طباعة نماذج الكشف الطبي الثاني وإحضارها وعددها (4 صفحات) .
6 - يجب احضار صور شخصية حديثة مكشوف الرأس عدد (4) مقاس (2*3)

وصف الموقع :

- مكتب التسجيل الواقع خلف مبنى شئون المتقاعدين للقوات المسلحة - طريق الملك عبد العزيز (نفس موقع الكشف الطبي الأولى). - الحضور الساعة 3:30 فجراً حتى الساعة 4:30 فجرًا (اضغط هنا)
للاستعلام:
اضغط هنا

المزايا التي تقدم للملتحقين بالكليات العسكرية:

بعد التحاق المتقدم بإحدى الكليات العسكرية يحصل خلالها على مجموعة من المزايا، أهمها ما يلي 

1- النفقات الدراسية:

- تتكفل الكلية التي التحق بها المتقدم بتوفير المستلزمات الدراسية التي يحتاجها خلال فترة الدارسة.

2- الملابس العسكرية:

- تصرف للطلبة الملتحقين جميع الملابس العسكرية اللازمة خلال فترة الدراسة.

3- الطعام:

- جميع الكليات العسكرية تحتوي على صالات للطعام تقدم ثلاث وجبات غذائية مجانية.

4- العلاج:

- تؤمن الكلية التي التحق بها المتقدم العلاج في المستوصف التابع لها، أو في أحد أفرع مستشفيات القوات المسلحة وذلك خلال مدة الدراسة أو خلال فترة العطلات والإجازات الدراسية

5- المكافأة:

- يمنح المتقدم مكافأة شهرية تعادل نصف الراتب الشهري الاساسي لرتبة ملازم طول فترة الدراسة بالكلية.

6- مدة الدراسة:

- مدة الدراسة في الكليات العسكرية (3) سنوات فصلين لكل سنة والمعترف بها من وزارة التعليم بعدها يحصل المتقدم المتخرج على شهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية. يتم تعيين الطلبة المتخرجين برتبة ملازم بناء على ما نص علية نظام خدمة الضباط ولوائحه التنفيذية بالرتب والألقاب.
الخبر السابق:
اضغط هنا

اقرأ أيضا

توظيف مباشر.. البنك المركزي يُعلن برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية 2024

عاجل.. هل منحة الزواج تشمل المطلقة أم التي لم يسبق لها الزواج فقط؟

بشرى سارة.. أرامكو تطرح وظائف لهؤلاء برواتب وبدلات وتأمين طبي شامل

تنبيه عاجل من القنصلية السعودية في دبي للمواطنين المتضررين من الأمطار الغزيرة

جهز أوراقك.. برنامج "ارتقاء" يطرح وظائف حكومية برواتب تنافسية وبدون خبرة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

رابط-وزارة-الدفاع-التجنيد-الموحد- 1:08 ص الجمعة، 12 أبريل 2024

عاجل.. 100 تخصص.. رابط وطريقة التقديم في التجنيد الموحّد بوزارة الدفاع

وزارة الدفاع 1:03 ص الأحد، 24 مارس 2024

بدأ التقديم الآن.. فتح باب التوظيف في رئاسة أركان القوات البرية الملكية

وزارة الدفاع 3:01 م السبت، 23 مارس 2024

عاجل.. التقديم يبدأ غدًا.. وزارة الدفاع تعلن عن طرح وظائف مدنية في رئاسة أركان القوات البرية الملكية