الثلاثاء، 16 رمضان 1445 ، 26 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى لهؤلاء.. لا يفوتك التقديم ببرنامج التخصصات الصحية المنتهي بالتوظيف

2128976_0
هيئة الخصصات الصحية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت هيئة التخصصات الصحية، عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في القطاع الصحي، للرجال والنساء حملة البكالوريوس على النحو التالي:اضافة اعلان

طريقة التقديم ببرنامج التخصصات الصحية المنتهي بالتوظيف

 مسمى البرنامج

- "فني التجبير"

التخصصات المطلوبة

- أحياء
- فيزياء
- كيمياء
- علم نبات
- أحياء دقيقة
- تقنية حيوية
- علم حيوان
- فيزياء طبية
- كيمياء حيوية
- علوم طبية حيوية.

الشروط

1 - ليس على رأس العمل.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - حاصل على شهادة البكالوريوس فالتخصصات المطلوبة.
4 - معادلة شهادة البكالوريوس في حال كانت شهادة المتقدم الصادرة من خارج المملكة.

المرفقات المطلوبة

- شهادة البكالوريوس
- السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.
- بالإضافة إلى أي شروط تضعها جهة التوظيف.

طريقة التقديم

بدأ التقديم  أمس الاثنين 1445/9/8هـ من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

وصف البرنامج

ويكمن دور فني التجبير في إجراء عملية تشكيل وتركيب وفك الجبائر وأجهزة تقويم العظام وتدعيمها للمرضى من كافة الفئات العمرية حسب توجيهات الطبيب أو طاقم الإشراف.
 كما يقوم بمهام تحضير القوالب وصب الخلطات اللازمة للجبائر باستخدام مجموعة متنوعة من المواد، يعمل أيضًا على ضمان طلب وتخزين الأدوات والمعدات اللازمة.

اقرأ أيضا

لهؤلاء الخريجين.. رابط وطريقة التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة

عاجل.. بعد تبكير الصرف.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي

عاجل.. تزوجت ولديها 3 أولاد من طليقها.. كيف يتم إضافتهم في حساب المواطن؟

عاجل.. خدمة جديدة من التأمينات.. ماذا عن تقسيط مديونيات المنشأة؟

عاجل.. في حالة انتهاء عقد الإيجار.. هل يجب الإفصاح عنه وحذفه في حساب المواطن؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

فرص وظائف 8:59 م الإثنين، 26 فبراير 2024

بوبا تعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة مدن بالمملكة

سدايا 6:52 م الإثنين، 26 فبراير 2024

طرح أكثر من 300 وظيفة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

شركة نقل وتقنيات المياه 7:54 ص الإثنين، 26 فبراير 2024

فرصة للخريجين.. موعد وطريقة التقديم على وظائف شركة المياه

الأمن السيبراني 10:48 م الأحد، 25 فبراير 2024

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعلن عن برنامج الابتعاث الخارجي للدراسات العليا