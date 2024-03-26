بشرى لهؤلاء.. لا يفوتك التقديم ببرنامج التخصصات الصحية المنتهي بالتوظيف

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أعلنت
هيئة التخصصات الصحية، عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في
القطاع الصحي، للرجال والنساء حملة البكالوريوس على النحو التالي:
طريقة التقديم ببرنامج التخصصات الصحية المنتهي بالتوظيف- "فني
التجبير"
مسمى البرنامج
التخصصات
المطلوبة-
أحياء
- فيزياء
- كيمياء
- علم نبات
- أحياء دقيقة
- تقنية حيوية
- علم حيوان
- فيزياء طبية
- كيمياء حيوية
- علوم طبية حيوية.
الشروط1 -
ليس على رأس العمل.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - حاصل على شهادة البكالوريوس فالتخصصات المطلوبة.
4 - معادلة شهادة البكالوريوس في حال كانت شهادة المتقدم الصادرة من خارج المملكة.
المرفقات
المطلوبة-
شهادة البكالوريوس
- السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.
- بالإضافة إلى أي شروط تضعها جهة التوظيف.
طريقة
التقديمبدأ
التقديم أمس الاثنين 1445/9/8هـ من خلال هذا
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وصف
البرنامجويكمن
دور فني التجبير في إجراء عملية تشكيل وتركيب وفك الجبائر وأجهزة تقويم العظام
وتدعيمها للمرضى من كافة الفئات العمرية حسب توجيهات الطبيب أو طاقم الإشراف.
كما يقوم بمهام تحضير القوالب وصب الخلطات اللازمة للجبائر باستخدام مجموعة متنوعة من المواد، يعمل أيضًا على ضمان طلب وتخزين الأدوات والمعدات اللازمة.