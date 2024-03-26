بشرى لهؤلاء.. لا يفوتك التقديم ببرنامج التخصصات الصحية المنتهي بالتوظيف

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أعلنت هيئة التخصصات الصحية، عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في القطاع الصحي، للرجال والنساء حملة البكالوريوس على النحو التالي:





طريقة التقديم ببرنامج التخصصات الصحية المنتهي بالتوظيف



مسمى البرنامج



التخصصات المطلوبة



الشروط



المرفقات المطلوبة



طريقة التقديم



وصف البرنامج

