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رواتب وبدل سكن.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي للدبلوم فأعلى

مستشفى-الملك-فيصل-التخصصي
مستشفى الملك فيصل التخصصي
أ أ
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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، عن توفر 6 وظائف إدارية للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى.

وتشمل الوظائف "وظائف لا تتطلب خبرة"، للعمل في الرياض وجدة حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي للدبلوم فأعلى
1 - سكرتير أول – "الرياض"

المتطلبات:
مطلوب سنتين من الخبرة في مجال السكرتارية مع درجة البكالوريوس أو أربع 4 سنوات مع الدبلوم.
آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1445/10/1هـ (الموافق 2024/4/10م).

2 - مدير قسم إدارة الأزمات والكوارث - "المدينة المنورة"

المتطلبات: مطلوب 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع الماجستير، أو سبع 7 سنوات مع درجة البكالوريوس، بما في ذلك سنتين في مناصب عليا/ إشرافية.
آخر موعد للتقديم: الخميس 1445/10/9هـ (الموافق 2024/4/18م).

3 - رئيس قسم التوظيف الدولي – "جدة"

المتطلبات: مطلوب 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة بدرجة الماجستير، أو سبع 7 سنوات بدرجة البكالوريوس.
آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1445/10/8هـ (الموافق 2024/4/17م).

4 - مساعد أول سجلات طبية – "الرياض"

المتطلبات: لا يشترط وجود خبرة مع درجة البكالوريوس، أو سنة واحدة من الخبرة ذات الصلة بدرجة الزمالة / الدبلوم.
آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1445/10/1هـ (الموافق 2024/4/10م).

5 - مساعد ثاني سجلات طبية – "الرياض"

المتطلبات: (لا يشترط وجود خبرة) مع درجة البكالوريوس، أو سنة واحدة من الخبرة ذات الصلة بدرجة الزمالة / الدبلوم.
آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1445/10/1هـ (الموافق 2024/4/10م).

6 - مساعد رئيس قسم السجلات الطبية – "الرياض"

المتطلبات: (8) سنوات من الخبرة ذات الصلة، بما في ذلك أربع (4) سنوات في منصب رفيع/إشرافي مع الماجستير، أو عشر (10) سنوات مع درجة البكالوريوس.

مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي

- رواتب تنافسية.
- تطوير مهني مستمر.
- بدل سكن ومواصلات.
- مرافق ترفيهية للموظفين.
- برنامج مساعدة الموظفين.
- تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
-  مساعدة تعليمية بناءً على أهلية اللقب الوظيفي.
- إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
- تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

خطوات استخدام نظام التوظيف

1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول اضغط هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)
3- العودة إلى الصفحة الرئيسة لنظام التوظيف.
4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية.
5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط (اضغط هنا).

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