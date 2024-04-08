رواتب وبدل سكن.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي للدبلوم فأعلى

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، عن توفر 6 وظائف إدارية للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى.
وتشمل الوظائف "وظائف لا تتطلب خبرة"،
للعمل في الرياض وجدة حسب المسميات والشروط التالية:
وظائف
شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي للدبلوم فأعلىالمتطلبات:
1 -
سكرتير أول – "الرياض"
مطلوب سنتين من الخبرة في مجال السكرتارية مع درجة البكالوريوس أو أربع 4 سنوات مع الدبلوم.
آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1445/10/1هـ (الموافق 2024/4/10م).
2 -
مدير قسم إدارة الأزمات والكوارث - "المدينة المنورة"المتطلبات:
مطلوب 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع الماجستير، أو سبع 7 سنوات مع درجة
البكالوريوس، بما في ذلك سنتين في مناصب عليا/ إشرافية.
آخر موعد للتقديم: الخميس 1445/10/9هـ (الموافق 2024/4/18م).
3 -
رئيس قسم التوظيف الدولي – "جدة"المتطلبات:
مطلوب 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة بدرجة الماجستير، أو سبع 7 سنوات بدرجة
البكالوريوس.
آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1445/10/8هـ (الموافق 2024/4/17م).
4 - مساعد أول سجلات طبية – "الرياض"المتطلبات:
لا يشترط وجود خبرة مع درجة البكالوريوس، أو سنة واحدة من الخبرة ذات الصلة بدرجة
الزمالة / الدبلوم.
آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1445/10/1هـ (الموافق 2024/4/10م).
5 -
مساعد ثاني سجلات طبية – "الرياض"المتطلبات:
(لا يشترط وجود خبرة) مع درجة البكالوريوس، أو سنة واحدة من الخبرة ذات الصلة
بدرجة الزمالة / الدبلوم.
آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1445/10/1هـ (الموافق 2024/4/10م).
6 -
مساعد رئيس قسم السجلات الطبية – "الرياض"المتطلبات:
(8) سنوات من الخبرة ذات الصلة، بما في ذلك أربع (4) سنوات في منصب رفيع/إشرافي مع
الماجستير، أو عشر (10) سنوات مع درجة البكالوريوس.
مزايا
العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي-
رواتب تنافسية.
- تطوير مهني مستمر.
- بدل سكن ومواصلات.
- مرافق ترفيهية للموظفين.
- برنامج مساعدة الموظفين.
- تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
- مساعدة تعليمية بناءً على أهلية اللقب الوظيفي.
- إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
- تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.
خطوات
استخدام نظام التوظيف1-
الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول اضغط هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)
3- العودة إلى الصفحة الرئيسة لنظام التوظيف.
4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية.
5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.