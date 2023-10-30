الإثنين، 15 ربيع الثاني 1445 ، 30 أكتوبر 2023

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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

جامعة الملك سعود
جامعة الملك سعود
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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر 15 وظيفة متنوعة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في كل من "الرياض، جدة، الاحساء، على النحو التالي:اضافة اعلان

* المسميات الوظيفية:

- الأشعة
- الإحصاء
- مساعد بحث
- مسؤول مختبر
- عالم أبحاث أول
- عالم أبحاث مشارك
- مدير إدارة المخاطر
- محلل إدارة المخاطر
- كبير محللي البرامج
- إداري قاعدة بيانات
- منسق أبحاث ثالث
- أخصائي حوكمة بيانات
- مسؤول مركز الاتصال
- مشغل نظام الاتصالات
- أخصائي علاقات الموظفين
- مسؤول تدريب الحماية من الحرائق

التخصصات المطلوبة:

- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- خدمة العملاء
- نظم المعلومات
- علوم البيانات
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- علوم السلامة
- العلاج الطبيعي
- علم المختبرات السريرية
- الطب العام
- أو ما يعادلهم

المؤهلات المطلوبة:

- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

* الشروط العامة:

- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.

* ملاحظة:

تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.

* طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط، (اضغط هنا).

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