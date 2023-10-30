رابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر 15 وظيفة متنوعة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في كل من "الرياض، جدة، الاحساء، على النحو التالي: اضافة اعلان





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التخصصات المطلوبة:



المؤهلات المطلوبة:



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