رابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

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أعلنت
جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر 15 وظيفة متنوعة لحملة الدبلوم
والبكالوريوس فأعلى، للعمل في كل من "الرياض، جدة، الاحساء، على النحو التالي:
* المسميات الوظيفية:
- الأشعة
- الإحصاء
- مساعد بحث
- مسؤول مختبر
- عالم أبحاث أول
- عالم أبحاث مشارك
- مدير إدارة المخاطر
- محلل إدارة المخاطر
- كبير محللي البرامج
- إداري قاعدة بيانات
- منسق أبحاث ثالث
- أخصائي حوكمة بيانات
- مسؤول مركز الاتصال
- مشغل نظام الاتصالات
- أخصائي علاقات الموظفين
- مسؤول تدريب الحماية من الحرائق
التخصصات
المطلوبة:
- إدارة
الأعمال
- الموارد البشرية
- خدمة العملاء
- نظم المعلومات
- علوم البيانات
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- علوم السلامة
- العلاج الطبيعي
- علم المختبرات السريرية
- الطب العام
- أو ما يعادلهم
المؤهلات
المطلوبة:
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
* الشروط
العامة:
- إجادة
استخدام الحاسب الآلي.
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.