سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالخطوط الجوية لهؤلاء الخريجين

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أعلنت شركة الخطوط الجوية عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية، التقنية، الهندسية) في كل من (الرياض، جدة) للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي: اضافة اعلان

1 - أخصائي أول سلامة وجودة لحملة البكالوريوس، لا يشترط الخبرة"."

2 - فني مركز مراقبة الصيانة لحملة الدبلوم "يشترط الخبرة".

3 - فني مركز التحكم في العمليات المتكاملة لحملة الثانوية والدبلوم "يشترط الخبرة".

4 - فني صيانة طائرات لحملة الدبلوم "لا يشترط الخبرة".

5 - طاقم طائرة وظائف متعددة لحملة الثانوية والدبلوم فأعلى "لا يشترط الخبرة".





المؤهلات المطلوبة



المزايا



- الثانوية العامة- الدبلوم- البكالوريوس- راتب شهري تنافسي.- بدل نقل "وفقًا لسياسة الشركة".- " بدل سكن "وفقاً لسياسة الشركة.- تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين "وفقاً لسياسة الشركة".- قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين "وفقاً لسياسة الشركة".

طريقة التقديم

