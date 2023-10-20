سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالخطوط الجوية لهؤلاء الخريجين

أعلنت شركة الخطوط الجوية عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية، التقنية، الهندسية) في كل من
(الرياض، جدة) للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس على النحو
التالي:
1 - أخصائي أول سلامة وجودة لحملة البكالوريوس، لا يشترط الخبرة"."
2 - فني مركز مراقبة الصيانة لحملة الدبلوم "يشترط الخبرة".
3 - فني مركز التحكم في العمليات المتكاملة لحملة الثانوية والدبلوم "يشترط الخبرة".
4 - فني صيانة طائرات لحملة الدبلوم "لا يشترط الخبرة".
5 - طاقم طائرة وظائف متعددة لحملة الثانوية والدبلوم فأعلى "لا يشترط الخبرة".
المؤهلات
المطلوبة- الثانوية
العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس
المزايا- راتب
شهري تنافسي.
- بدل نقل "وفقًا لسياسة الشركة".
- " بدل سكن "وفقاً لسياسة الشركة.
- تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين "وفقاً لسياسة الشركة".
- قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين "وفقاً لسياسة الشركة".