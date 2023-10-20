الجمعة، 05 ربيع الثاني 1445 ، 20 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بالخطوط الجوية لهؤلاء الخريجين

2-8
الخطوط الجوية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلنت شركة الخطوط الجوية عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية، التقنية، الهندسية) في كل من (الرياض، جدة) للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:اضافة اعلان
1 - أخصائي أول سلامة وجودة لحملة البكالوريوس، لا يشترط الخبرة"."
2 - فني مركز مراقبة الصيانة لحملة الدبلوم "يشترط الخبرة".
3 - فني مركز التحكم في العمليات المتكاملة لحملة الثانوية والدبلوم "يشترط الخبرة".
4 - فني صيانة طائرات لحملة الدبلوم "لا يشترط الخبرة".
5 - طاقم طائرة وظائف متعددة لحملة الثانوية والدبلوم فأعلى "لا يشترط الخبرة".

المؤهلات المطلوبة

- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس  

المزايا

- راتب شهري تنافسي.
- بدل نقل "وفقًا لسياسة الشركة".
- " بدل سكن "وفقاً لسياسة الشركة.
- تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين "وفقاً لسياسة الشركة".
- قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين "وفقاً لسياسة الشركة".

 

طريقة التقديم

التقديم متاح حالياً من خلال هذا الرابط "اضغط هنا".


اقرأ أيضا

76769
8:37 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

رواتب تنافسية.. "سمة" تُعلن عن برنامج "جدير" المنتهي بالتوظيف

حساب المواطن
8:14 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص الأهلية

هيئة تنظيم المياه والكهرباء
5:19 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

50 ألف ريال غرامة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية

مداد - راتب - الاجور - ريال
4:46 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

التأمينات الاجتماعية تكشف عن الحد الأدنى لمعاش التقاعد

اقرأ أيضا

تعرف على قيمة معاش الضمان الاجتماعي وموعد صرفها بعد الزيادة

خطيب الجمعة من المسجد النبوي: الله يبتلي المؤمنين اختبارًا وتمحيصًا

هل التواجد خارج المملكة يؤثر على أهلية حساب المواطن؟

وظائف بــ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

انتقل إلى مدينة جديدة.. ماذا يفعل لاستمرار دعم حساب المواطن؟

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 11:37 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة المراجعين والمحاسبين لحملة البكالوريوس

F77646xWUAAravv 9:43 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

الموعد والمكان والشروط.. تفاصيل الوظائف التعليمية التي طرحها معهد الإدارة العامة

68767منىلا 9:42 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمركز "أداء" للعمل في الرياض

9879و7899 1:13 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

رابط التقديم.. "المنافسة" توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة تخصصات

اقرأ أيضا

فرص وظائف
9:33 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن فرص عمل

الأكاديمية السعودية اللوجستية
9:33 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

الأكاديمية السعودية اللوجستية تعلن عن فرص وتدريب

فرص وظائف
8:10 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

شركة بوبا العربية للتأمين الصحي تعلن عن حاجتها لموظفين

ابشر
8:09 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

أبشر يوضح آلية حل مشكلة الرموز المقروءة آلياً لتحديث الجواز المؤقت

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

هيئة تنظيم المياه والكهرباء
8:41 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

طريقة الاعتراض على مخالفات العبث في عداد الكهرباء

الأمين العام للأمم المتحدة - أنطونيو غوتيريش
7:02 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

الأمين العام للأمم المتحدة: دخول المساعدات إلى غزة هو الفارق بين الحياة والموت

العالم في أسبوع - صغيرة
5:45 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. رد المملكة على العدوان الصهيوني وتهجير الفلسطينيين وسبب ارتفاع أسعار العقارات

هيئة تنظيم المياه والكهرباء
5:19 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

50 ألف ريال غرامة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية

F8303DXWYAAhk0m
5:14 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

ولي العهد يلتقي رؤساء وفود الدول المشاركين في القمة الخليجية ورابطة الآسيان (فيديو)

مداد - راتب - الاجور - ريال
4:46 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

التأمينات الاجتماعية تكشف عن الحد الأدنى لمعاش التقاعد