ينتهي اليوم.. "الصحة" تؤكد استقبال طلبات التوظيف لحملة البكالوريوس فأعلى

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أكدت
وزارة الصحة، على استمرار استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس فأعلى، وخريجي
التخصصات "التقنية والهندسية" على النحو التالي:
1 –
جودة.
التخصصات
المطلوبة في وزارة الصحة
2 - إدارة جودة.
3 - جودة شاملة.
4 - ذكاء أعمال.
5 - حاسب آلي.
6 - علم البيانات.
7 - أمن سيبراني.
8 - أمن معلومات.
9 - مطور برامج.
10 - تقنية معلومات.
11 - هندسة شبكات.
12 - نظم معلومات.
13 - هندسة برمجيات.
14 - هندسة حاسب آلي.
15 - الذكاء الاصطناعي.
16 - علوم الحاسب الآلي.
الشروط-
عدم تسجيل "فترة ساند" من ضمن الخبرات.
- شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.
- وثيقة التخرج، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
- الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.
- الاعتماد على تاريخ الالتحاق وتاريخ الانقطاع المسجل من برنت التأمينات الاجتماعية عند تسجيل الخبرات.