ينتهي اليوم.. "الصحة" تؤكد استقبال طلبات التوظيف لحملة البكالوريوس فأعلى

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أكدت وزارة الصحة، على استمرار استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس فأعلى، وخريجي التخصصات "التقنية والهندسية" على النحو التالي: اضافة اعلان





التخصصات المطلوبة في وزارة الصحة



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