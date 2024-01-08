الإثنين، 26 جمادى الثانية 1445 ، 08 يناير 2024

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ينتهي اليوم.. "الصحة" تؤكد استقبال طلبات التوظيف لحملة البكالوريوس فأعلى

وزارة الصحة
وزارة الصحة
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أكدت وزارة الصحة، على استمرار استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس فأعلى، وخريجي التخصصات "التقنية والهندسية" على النحو التالي: اضافة اعلان


التخصصات المطلوبة في وزارة الصحة

1 – جودة.
2 - إدارة جودة.
3 - جودة شاملة.
4 - ذكاء أعمال.
5 - حاسب آلي.
6 - علم البيانات.
7 - أمن سيبراني.
8 - أمن معلومات.
9 - مطور برامج.
10 - تقنية معلومات.
11 - هندسة شبكات.
12 - نظم معلومات.
13 - هندسة برمجيات.
14 - هندسة حاسب آلي.
15 - الذكاء الاصطناعي.
16 - علوم الحاسب الآلي.

الشروط

- عدم تسجيل "فترة ساند" من ضمن الخبرات.
- شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.
- وثيقة التخرج، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
- الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.
- الاعتماد على تاريخ الالتحاق وتاريخ الانقطاع المسجل من برنت التأمينات الاجتماعية عند تسجيل الخبرات.

طريقة التقديم

وكان التقديم قد بدأ الاثنين 1445/6/19هـ عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) وينتهي اليوم الاثنين 1445/6/26هـ.

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