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صحيفة تواصل الالكترونية

الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
ارشيفية
أ أ
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أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن توفر عدد (11) وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:
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المسميات الوظيفية:


- مدير عام التواصل والفعاليات
- ⁠مدير عام الإعلام
- ⁠مدير عام التسويق
- ⁠مدير إدارة الحوكمة
- ⁠مدير عام التخطيط الاستراتيجي
- ⁠مدير عام مركز الإدارة الشاملة
- ⁠مدير عام الاستثمار
- ⁠مدير إدارة التنمية الإقتصادية والإجتماعية
- ⁠مدير عام مكتب إدارة الوجهة
- ⁠مدير إدارة الدراسات والتطور البيئي

التخصصات:


- إدارة الأعمال
- التسويق
- ⁠الإعلام
- البيئة والاستدامة
- ⁠أو مايعادلهم

نبذة عن الهيئة:


هيئة ذات شخصية اعتبارية، مستقلة إداريًا وماليًا، ترتبط تنظيميًا بمجلس الوزراء، وتتمتع بسلطة عليا على كل الأعمال والخدمات والمشاريع ضمن النطاق الجغرافي لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وتهدف إلى الارتقاء بالأعمال والخدمات المقدمة، لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة بما يتناسب مع مكانة مكة المكرمة وقدسيتها. ولها رسم السياسات العامة للنطاق الجغرافي ومراجعة المخططات الحالية واقتراح الأُطر التنظيمية ومراقبة الأداء والإشراف على المشاريع القائمة وتحديد الأولويات، وتمكين الجهات القائمة من تنفيذ مشاريع التوجه الاستراتيجي المعتمد لمدينة مكة المكرمة الذي يستهدف تقديم تجربة مميزة من خلال إنتاجية عالية واقتصاد متنوع.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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