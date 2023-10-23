بدء التقديم اليوم في وظائف أمانة الطائف بالمراتب (الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة)

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أعلنت
أمانة الطائف توفر وظائف شاغرة بالمراتب (الخامسة، السادسة،
السابعة، الثامنة) عبر منصة (جدارات)، واشترطت الأمانة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:1- أخصائي أمن معلومات.
2- مهندس مدني مساعد.
3- مهندس مساحة.
4- مساعد مراجع.
5- مهندس تخطيط مساعد.
6- مهندس معماري مساعد.
7- مهندس زراعي مساعد.
8- فني دعم مساعد.
9- مهندس حاسب آلي مساعد.
10- مطور برامج.
11- باحث ميزانية مساعد.
المجالات
الوظيفية:- الإدارية.
- التقنية.
- الهندسية.
- الفنية.
المراتب:- الخامسة.
- السادسة.
- السابعة.
- الثامنة.
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موعد
التقديم:- بدأ التقديم اليوم
الإثنين بتاريخ 1445/04/08هـ الموافق 2023/10/23م وينتهي التقديم يوم الجمعة
بتاريخ 1445/04/12هـ الموافق 2023/10/27م.
طريقة
التقديم:- من خلال الرابط التالي:
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