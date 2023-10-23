الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

بدء التقديم اليوم في وظائف أمانة الطائف بالمراتب (الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة)

أمانة الطائف
أمانة الطائف
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أعلنت أمانة الطائف توفر وظائف شاغرة بالمراتب (الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة) عبر منصة (جدارات)، واشترطت الأمانة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الوظائف:

1- أخصائي أمن معلومات.
2- مهندس مدني مساعد.
3- مهندس مساحة.
4- مساعد مراجع.
5- مهندس تخطيط مساعد.
6- مهندس معماري مساعد.
7- مهندس زراعي مساعد.
8- فني دعم مساعد.
9- مهندس حاسب آلي مساعد.
10- مطور برامج.
11- باحث ميزانية مساعد.

المجالات الوظيفية:

- الإدارية.
- التقنية.
- الهندسية.
- الفنية.

المراتب:

- الخامسة.
- السادسة.
- السابعة.
- الثامنة.


التفاصيل:

اضغط هنا

موعد التقديم:

- بدأ التقديم اليوم الإثنين بتاريخ 1445/04/08هـ الموافق 2023/10/23م وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1445/04/12هـ الموافق 2023/10/27م.

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا

اقرأ أيضا

حساب المواطن
12:19 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن في حالة زواج التابع

فرص وظائف
9:02 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

الخطوط الحديدية (سار) تعلن عن بدء التقديم في برنامج (تمهير) لحديثي التخرج

وزارة الاقتصاد والتخطيط
8:28 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى

حساب المواطن - الدعم الشهري
7:27 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

راتبه مع زوجته يصل لأكثر من 17 ألف ريال ويوجد "إيقاف خدمات".. هل يستحق الدعم؟

اقرأ أيضا

معهد الصناعات الغذائية يعلن عن برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف

حساب المواطن يجيب على حالة نادرة في تسجيل الأبناء لأجل استحقاق الدعم

هيئة المهندسين تفتح باب التسجيل في اختبارات الأساسيات والممارسة

لأصحاب الأعمال.. تعرف على شرط تعديل أجر الموظف عن طريق "مدد"

خطوة بخطوة.. كيف تعرف قيمة استحقاقك في حساب المواطن؟

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الأكاديمية الوطنية للبناء بالقصيم 7:21 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

براتب 7000 ريال لخريجي الثانوية.. فتح باب القبول والتسجيل في برامج الأكاديمية الوطنية

شركة الملاحة الجوية 9:46 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

وظائف في جهة حكومية بعدة مدن.. التفاصيل ورابط التقديم

هيئة كفاءة الإنفاق 1:29 م السبت، 30 سبتمبر 2023

للمواطنين فقط.. وظائف في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

المياه الوطنية 12:45 م السبت، 30 سبتمبر 2023

شركة المياه الوطنية تعلن عن فتح باب التقديم على عشرات الوظائف

اقرأ أيضا

الضمان الاجتماعي المطور
2:40 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

بالتفاصيل.. خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

67567654
1:29 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

خطوة خطوة.. المرفقات المطلوبة لاستكمال إجراءات صكوك الاستحكام

6ق7567 4 5
12:21 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

التقديم غدًا برواتب مجزية.. "أرامكو" تطرح برامج التدريب الجامعي والمهني

حساب المواطن (11)
12:00 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

هل ينطبق عليك؟.. أعلى راتب لاستحقاق دعم حساب المواطن

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
12:19 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن في حالة زواج التابع

أمريكا
11:36 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

بعد الأرجنيتن.. أمريكا تأمر بإجلاء طواقم من سفارتها بدولة عربية

وزارة التعليم
10:10 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

غدًا.. الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي بمدارس وسط جازان

أمطار وسيول 3
9:57 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

إنذارات باللون الأحمر والبرتقالي على 4 مناطق: أمطار وسيول وبرد وصواعق رعدية

المرور التأمين على المركبة
9:30 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

بدء تطبيق المقابل المالي لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب استهلاك الوقود

أهم 10
8:58 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

أهم 10.. تقديم موعد صرف الراتب وتنبيه التأمينات للمطلقات