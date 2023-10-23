بدء التقديم اليوم في وظائف أمانة الطائف بالمراتب (الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة)

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أعلنت أمانة الطائف توفر وظائف شاغرة بالمراتب (الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة) عبر منصة (جدارات)، واشترطت الأمانة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





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