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عاجل.. الخطوط السعودية تعلن لأوّل مرة فرص وظيفية عبر مقابلة شخصية فورية

فرص وظائف
ارشيفية
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أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية (لأوّل مرة فرص وظيفية) عن مقابلة شخصية فورية وتقديم مباشر في مجال الخدمة الجوية (لحملة الثانوية فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

الشروط:

 سعودي / سعودية أو ابن وابنة مواطنة.
 العمر ما بين 20 و 30 سنة.
 شهادة الثانوية كحد أدنى وبتقدير (جيد) فأعلى.
موعد المقابلات الوظيفية (من الساعة 9:00 صباحاً إلى 1:00 مساءً):


 من يوم الإثنين بتاريخ 1445/04/22هـ الموافق 2023/11/06م إلى وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/04/24هـ الموافق 2023/11/08م.
مكان المقابلات الوظيفية:

 قاعة السعودية للمناسبات في نادي السعودية - حي الخالدية - جدة.
عن الشركة:

 الخطوط السعودية هي أول شركة طيران تأسست في شبه الجزيرة العربية، بدأت في عام 1945م مع طائرة من طراز DC-3، ومنذ ذلك الحين وهي تسير قدمًا نحو التميز مسجلة أعلى مستوى من الكفاءة والسلامة وخدمة العملاء كما هو معترف به في مختلف المنظمات الدولية والهيئات التنظيمية.
طريقة التقديم:

 قم بحجز الموعد الآن - (اضغط هنا).

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