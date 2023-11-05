عاجل.. الخطوط السعودية تعلن لأوّل مرة فرص وظيفية عبر مقابلة شخصية فورية

أعلنت الخطوط
الجوية العربية السعودية (لأوّل مرة فرص وظيفية) عن مقابلة شخصية فورية وتقديم
مباشر في مجال الخدمة الجوية (لحملة الثانوية فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
الشروط:
سعودي / سعودية أو ابن وابنة مواطنة.
العمر ما بين 20 و 30 سنة.
شهادة الثانوية كحد أدنى وبتقدير (جيد) فأعلى.
موعد المقابلات الوظيفية (من الساعة 9:00 صباحاً إلى 1:00 مساءً):
من يوم الإثنين بتاريخ 1445/04/22هـ الموافق 2023/11/06م إلى وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/04/24هـ الموافق 2023/11/08م.
مكان المقابلات الوظيفية:
قاعة السعودية للمناسبات في نادي السعودية - حي الخالدية - جدة.
عن الشركة:
الخطوط السعودية هي أول شركة طيران تأسست في شبه الجزيرة العربية، بدأت في عام 1945م مع طائرة من طراز DC-3، ومنذ ذلك الحين وهي تسير قدمًا نحو التميز مسجلة أعلى مستوى من الكفاءة والسلامة وخدمة العملاء كما هو معترف به في مختلف المنظمات الدولية والهيئات التنظيمية.
طريقة التقديم:
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