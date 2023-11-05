عاجل.. الخطوط السعودية تعلن لأوّل مرة فرص وظيفية عبر مقابلة شخصية فورية

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أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية (لأوّل مرة فرص وظيفية) عن مقابلة شخصية فورية وتقديم مباشر في مجال الخدمة الجوية (لحملة الثانوية فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان



الشروط:



سعودي / سعودية أو ابن وابنة مواطنة.

العمر ما بين 20 و 30 سنة.

شهادة الثانوية كحد أدنى وبتقدير (جيد) فأعلى.

موعد المقابلات الوظيفية (من الساعة 9:00 صباحاً إلى 1:00 مساءً):





من يوم الإثنين بتاريخ 1445/04/22هـ الموافق 2023/11/06م إلى وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/04/24هـ الموافق 2023/11/08م.

مكان المقابلات الوظيفية:



قاعة السعودية للمناسبات في نادي السعودية - حي الخالدية - جدة.

عن الشركة:



الخطوط السعودية هي أول شركة طيران تأسست في شبه الجزيرة العربية، بدأت في عام 1945م مع طائرة من طراز DC-3، ومنذ ذلك الحين وهي تسير قدمًا نحو التميز مسجلة أعلى مستوى من الكفاءة والسلامة وخدمة العملاء كما هو معترف به في مختلف المنظمات الدولية والهيئات التنظيمية.

طريقة التقديم:



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