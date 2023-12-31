الأحد، 18 جمادى الثانية 1445 ، 31 ديسمبر 2023

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التعليم تمنع النقل الخارجي لـ 3 فئات من المعلمين

وزارة التعليم
وزارة التعليم
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استثنت وزارة التعليم، المعلم الموفد والمبتعث والمجاز، من التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445.اضافة اعلان

النقل الخارجي للمعلمين وتكافؤ الفرص

وتراعي القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي التي اعتمدتها وزارة التعليم، مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية.
وتمنح الوزارة نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.

قبول طلبات النقل الخارجي للمعلمين حتى 6 من رجب

ويستمر إدخال رغبات التقديم عبر نظام نور حتى 6 من رجب، وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي، وذلك للاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية، وتحقيق استقرار المعلمين والمعلمات.
ودعت الوزارة شاغلي الوظائف التعليمية إلى الاطلاع على القواعد التنظيمية المتعلقة بإجراءات النقل الخارجي عبر موقع الوزارة.

الحالات المستثناة من النقل

1ـ من بلغ غيابه المرصود في النظام 15 يومًا بدون عذر وأكثر.
2ـ من قل أداؤه الوظيفي في العام الدراسي الماضي عن 70.
3ـ من لديه طلب (تقاعد - نقل خدمات - تحويل إلى إداري - استقالة).
4ـ المجاز والموفد والمبتعث ومباشرتهم تتجاوز بداية العام الدراسي القادم.

عناصر المفاضلة بين المعلمين المتقدمين

- أقدمية التقديم للنقل قبل عام 1443.
- تاريخ التعيين.
- متوسط درجة الأداء الوظيفي للعامين السابقين.
- الغياب بدون عذر.
- عدد أيام الغياب بعذر.
- من يعمل ضمن التشكيلات الإشرافية.
- برامج مشروع الاستثمار الأمثل «قصيرة المدى».
- برامج مشروع الاستثمار الأمثل «طويلة المدى».

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