عاجل.. "قياس" تتيح للطلاب الاعتراض على الدرجة وإعادة التصحيح بهذه الطريقة

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أتاحت"قياس" للطلاب خدمة الاعتراض على الدرجة وإعادة التصحيح مرة واحدة فقط،
بمبلغ مادي غير مسترد.
تقديم الإعتراض
على نتيجة قياسوتوفر وزارة
التعليم بتوفير متخصصين في مجال التقييم لضمان الإجراءات الصحيحة للتصحيح.
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ويجب على المتقدمين تقديم أدلة كافية لدعم اعتراضهم وإثبات صحة النتيجة التي تم الإعلان عنها من قبل المديرية.
كيفية تقديم
اعتراض على نتائج القياسيحتاج التقديم للاعتراض
على نَتِيجة القياس لتنفيذ عدد من الخطوات كالتالي:
1ـ انتقل إلى موقع هيئة التدريب والتعليم من الرابط التالي support.etec.gov.sa.
2ـ اضغط على خانة خدمات الأفراد.
3ـ ثم اضغط على أيقونة خدمة المختبرين – قياس.
4ـ ادخل رقم الهوية الوطنية.
5ـ اضغط على أيقونة دخول.
6ـ ثم اختر الدعم الفني من خانة النوع.
7ـ ثم ادراج الاختبارات الورقية في حقل النوع الفرعي.
8ـ اضغط على خيار المرفقات ثم أرفق صورة عن الدرجات.
9ـ بعد ذلك ادخل الاسم بالكامل، واكتب سبب تقديمك للاعتراض.
10ـ اضغط على أيقونة حفظ.
11ـ انتظر إلى أن يتم ارسال الطلب بنجاح، ثم اضغط على تم.
12ـ بعد ذلك انتظر الرد على الاعتِراض.
طرق تقديم الاعتراض
على نتائج قياسوأتاح المركز
الوطني للقياس مجموعة من الطرق التي يمكن من خلالها تقديم اعتراض على نتائِج
القياس، وهذه الطرق هي:
التواصل من خلال الموقع الإلكتروني للمركز على الأنترنت على الرابط support.etec.gov.sa.
الاتصال على رقم الهاتف الموحد 920033555، ومن البريد الإلكتروني للمركز [email protected].