الخميس، 15 جمادى الثانية 1445 ، 28 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. "قياس" تتيح للطلاب الاعتراض على الدرجة وإعادة التصحيح بهذه الطريقة

قياس
مركز قياس
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أتاحت"قياس" للطلاب خدمة الاعتراض على الدرجة وإعادة التصحيح مرة واحدة فقط، بمبلغ مادي غير مسترد.

تقديم الإعتراض على نتيجة قياساضافة اعلان

وتوفر وزارة التعليم بتوفير متخصصين في مجال التقييم لضمان الإجراءات الصحيحة للتصحيح.
ويجب على المتقدمين تقديم أدلة كافية لدعم اعتراضهم وإثبات صحة النتيجة التي تم الإعلان عنها من قبل المديرية.

كيفية تقديم اعتراض على نتائج القياس

يحتاج التقديم للاعتراض على نَتِيجة القياس لتنفيذ عدد من الخطوات كالتالي:
1ـ انتقل إلى موقع هيئة التدريب والتعليم من الرابط التالي support.etec.gov.sa.
2ـ اضغط على خانة خدمات الأفراد.
3ـ ثم اضغط على أيقونة خدمة المختبرين – قياس.
4ـ ادخل رقم الهوية الوطنية.
5ـ اضغط على أيقونة دخول.
6ـ ثم اختر الدعم الفني من خانة النوع.
7ـ ثم ادراج الاختبارات الورقية في حقل النوع الفرعي.
8ـ اضغط على خيار المرفقات ثم أرفق صورة عن الدرجات.
9ـ بعد ذلك ادخل الاسم بالكامل، واكتب سبب تقديمك للاعتراض.
10ـ اضغط على أيقونة حفظ.
11ـ انتظر إلى أن يتم ارسال الطلب بنجاح، ثم اضغط على تم.
12ـ بعد ذلك انتظر الرد على الاعتِراض.

طرق تقديم الاعتراض على نتائج قياس

وأتاح المركز الوطني للقياس مجموعة من الطرق التي يمكن من خلالها تقديم اعتراض على نتائِج القياس، وهذه الطرق هي:
التواصل من خلال الموقع الإلكتروني للمركز على الأنترنت على الرابط support.etec.gov.sa.
الاتصال على رقم الهاتف الموحد 920033555، ومن البريد الإلكتروني للمركز [email protected].

اقرأ أيضا

بالتفاصيل.. التعليم تفتح التقديم لشغل 44 وظيفة إدارية عبر برنامج تمهير

مكافأة ومزايا تنافسية.. تدريب مبتدئ بالتوظيف الفوري بأكاديمية الصناعات العسكرية

سارع بالتقديم.. الإعلان عن وظائف حكومية بهيئة السوق المالية للبكالوريوس فأعلى

عاجل.. الإحصاء: 8.6% نسبة البطالة بين المواطنين في الربع الثالث 2023م

شهادة معتمدة.. "هدف" يُعلن عن دورات تدريبية مجانية عن بعد في برامج مايكروسوفت

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة التعليم السعودية 11:38 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

بالتفاصيل.. التعليم تفتح التقديم لشغل 44 وظيفة إدارية عبر برنامج تمهير

وزارة التعليم 1:58 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

وزارة التعليم تعلن عن 44 وظيفة عبر برنامج التدريب على رأس العمل

وزارة التعليم 3:20 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

مدتها 9 أيام .. ثاني إجازة مطولة للطلاب والكوادر التعليمية

وزير التعليم 7:33 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

"التعليم" تطالب بفك الارتباط بين العلاوة السنوية والرخصة المهنية

اقرأ أيضا

السفر من المطارات
8:48 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

قيمة المبالغ المسموح بها للسفر من المطارات أو ما يعادلها من الذهب

المرور التأمين على المركبة
6:33 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. "المرور" يوضح مدة الفحص الفني الدوري للمركبات بمختلف أنواعها

هيئة الزكاة والضريبة
5:56 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. الزكاة والجمارك توضح كيفية استرداد مبلغ ضريبة التصرفات العقارية

معاش الضمان الاجتماعي
4:51 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي في هذه الحالات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ما-اسباب-توقف-صرف-دعم-ساند
2:01 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. موعد صرف دعم ساند لشهر يناير 2024 وشروط الاستحقاق

أخبار السعودية
1:31 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة والمبالغ المسموح بخروجها من المطارات

جواز السفر1
1:06 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات ورابط إصدار جواز السفر إلكترونيًا عبر منصة أبشر 1445

تعليم مكة
1:06 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

‏تعليم مكة تعلّق الدراسة في المدارس المسائية والليلية بسبب الأحوال الجوية

حساب المواطن
12:04 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1445

أمطار غزيرة
11:09 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة على مكة والمدينة وهذه المناطق لـ 10 مساءً