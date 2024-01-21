التدريب المهني يُعلن مواعيد القبول والتسجيل بالكليات والمعاهد للفصل التدريبي الثالث

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن مواعيد القبول والتسجيل بالكليات والمعاهد للفصل التدريبي الثالث من العام 1445هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





مواعيد القبول والتسجيل بالكليات والمعاهد للفصل التدريبي الثالث



ملاحظة:



طريقة التسجيل

