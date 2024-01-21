الأحد، 09 رجب 1445 ، 21 يناير 2024

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التدريب المهني يُعلن مواعيد القبول والتسجيل بالكليات والمعاهد للفصل التدريبي الثالث

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التدريب التقني
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن مواعيد القبول والتسجيل بالكليات والمعاهد للفصل التدريبي الثالث من العام 1445هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

مواعيد القبول والتسجيل بالكليات والمعاهد للفصل التدريبي الثالث

البرامج:
1 - برامج الدبلوم (صباحي / مسائي)
 دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية (صباحي).
المواعيد:
برامج الدبلوم (صباحي / مسائي):
 بدأ التقديم اليوم الأحد بتاريخ 1445/07/09هـ الموافق 2024/01/21م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/07/12هـ الموافق 2024/01/24م.
 دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية (صباحي):
 بدأ التقديم اليوم الأحد بتاريخ 1445/07/09هـ الموافق 2024/01/21م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/07/12هـ الموافق 2024/01/24م.

ملاحظة:

 وأوضحت المؤسسة أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم التدريبي للمقبولين، وذلك عبر البوابة الإلكترونية (قبولي) على موقع المؤسسة الإلكتروني.

طريقة التسجيل

 خلال الفترة الموضحة أعلاه من خلال الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).
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