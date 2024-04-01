الإثنين، 22 رمضان 1445 ، 01 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"التأمينات" تطالب من لم ينزل معاشه بهذا الأمر

التأمينات الاجتماعية1
التأمينات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع لـ "التأمينات الاجتماعية"، مع سؤال يقول :" سجلت ساند قبل ١٠ أيام وجتني موافقه وكل شي.. هل ينزلي اليوم شي ولا ؟".

موعد صرف المعاش:اضافة اعلان

ورد الحساب عبر منصة "إكس" :" يتم صرف المعاشات الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية في الأول من كل شهر ميلادي وفي حال عدم استلام المعاش يمكنك التواصل معنا عبر الرابط التالي.. اضغط هنا

ما الوضع النظامي بالنسبة للمشترك المفقود أو الغائب؟

وفي وقت سابق، أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن الوضع النظامي بالنسبة للمشترك المفقود أو الغائب.
وأوضحت على موقعها الرسمي، أنه يُعامل المشترك المفقود معاملة المشترك المتوفى، ويتعين على أفراد العائلة تقديم مستند رسمي يُثبت فقد المشترك في حادث يغلب عليه الهلاك داخل المملكة أو خارجها.
وأضافت أنه يحق لأفراد العائلة التقدم إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم باعتبار المفقود ميتا، وعلى المؤسسة في هذه الحالة تنفيذ الحكم الذي يصدر في هذا الشأن وتطبق هذه القواعد أيضًا في حالة فقد أي من أفراد العائلة المستحقين للمعاش إذا كان من شأن ذلك رد نصيبه على باقي المستحقين.

متى يوقف صرف البدل اليومي للمشترك المصاب؟

وأشارت في الوقت نفسه، إلى أن صرف البدل يوقف إذا تبين بموجب تقرير طبي أن المصاب لا يتقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية أو رفض الخضوع لفحص طبي، ويستأنف صرف البدل إذا عاد المصاب إلى اتباع التعليمات الطبية بموجب تقرير طبي.

كم مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في برنامج ساند؟

ونوهت التأمينات، إلى أن مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في برنامج ساند، تأتي على هذا النحو:
1- يستحق المستفيد التعويض للمرة الأولى إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 12 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الأولى.
2- يستحق المستفيد التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 18 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الثانية.
3- يستحق المستفيد التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 24 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الثالثة.
4- يستحق المستفيد التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 36 شهرًا خلال الثمانية وأربعين شهرًا التي تُسبق المطالبة الأخيرة.

اقرأ أيضا

عاجل.. الصندوق العقاري يكشف كيفية تقديم طلب جديد للحصول على قرض

عاجل.. استعلم الآن.. رابط التعرف على مبلغ استحقاق الضمان الاجتماعي

تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص موعد إيداع الدفعة 77

عاجل.. إيداع مستحقات مارس وإبريل بأثر رجعي.. توضيح من حساب المواطن

تحذير عاجل.. غرامة ضخمة عند إلزام الموظفين بالعمل خلال إجازة عيد الفطر

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ايجار 2:00 ص الثلاثاء، 05 مارس 2024

عاجل.. "المؤجر أم المستأجر".. من يتحمل رسوم عقد الإيجار الإلكتروني؟

حساب المواطن 1:25 ص الإثنين، 04 مارس 2024

توجيه من حساب المواطن لمستفيد قام بتعديل الدخل قبل نزول الدعم الجديد بيومين

صندوق التنمية العقارية 2:00 ص الإثنين، 04 مارس 2024

عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري للمستفيدين من منتج أرض أو بناء ذاتي

الملاحة الجوية 6:18 م الأحد، 03 مارس 2024

خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف إدارية لحملة البكالوريوس في مدينة جدة