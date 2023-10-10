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صحيفة تواصل الالكترونية

97 وظيفة شاغرة في شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة لكل التخصصات

صندوق الاستثمارات العامة
صندوق الاستثمارات العامة
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أعلنت شركة روشن العقارية (إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة) عن فتح باب التقديم لشغل (97) وظيفة شاغرة لحملة (البكالوريوس والماجستير) في المجالات التالية:اضافة اعلان


المسميات الوظيفية

- وظائف إدارية
- وظائف مالية
- وظائف تقنية
- وظائف هندسية

التخصصات المطلوبة

- إدارة الأعمال
- إدارة المعلومات
- إدارة سلاسل الإمداد
- إدارة العمليات
- اللغة العربية
- الصحافة
- الاتصالات
- الاعلان
- التسويق 
- التصميم الجرافيكي
- الاتصال الجماهيري
- العلوم الاجتماعية
- البيئة
- الصحة والسلامة المهنية
- المالية
- المحاسبة
- تقنية المعلومات
- علوم الحاسب
- الهندسة
- الهندسة المعمارية
- (تخصصات أخرى)

نبذة عن روشن


شركة روشن العقارية (شركة حكومية) وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وهي شركة وطنية متخصصة في تطوير مجتمعات سكنية حديثة بأفضل المعايير المطبقة في قطاع الإسكان ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تطوير القطاع العقاري،


أحياء سكنية متكاملة

تعمل الشركة على تطوير أحياء سكنية متكاملة توفر أسلوب حياة عصري ضمن أرقى المعايير وأفضل المقاييس في مجالات التصميم والتخطيط والبناء، إلى جانب المساهمة في دعم الخطط الحكومية لزيادة معدلات تملك المنازل بين المواطنين السعوديين إلى نسبة 70% بحلول العام 2030.

طريقة التقديم


التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا

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