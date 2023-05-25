الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
تحذير مهم من منصة مساند لجميع المستفيدين
موعد ورابط التقديم: الدفاع تعلن عن فتح الالتحاق بالخدمة العسكرية للخريجين الجامعيين
6 إرشادات لضيوف الرحمن عند استلام الحقائب من سير المطار
شاهد.. أمطار غزيرة وجريان للسيول في الطائف
“قاتل للإنتاج”.. أهم النصائح للتخلص من “التسويف” في العمل
تحذير خطير من أعلى مسؤول طبي أمريكي: هذا ما تفعله وسائل التواصل بالأطفال

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

مشهد مرعب.. حريق ضخم بمصنع مهجور في أستراليا

مشهد مرعب.. حريق ضخم بمصنع مهجور في أستراليا

مشهد مرعب.. حريق ضخم بمصنع مهجور في أستراليا
٠٦:٢٣:٥١ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت مقاطع فيديو متداولة، اليوم الخميس، مشاهد مرعبة لحريق نشب في مصنع مهجور للقبعات في مدينة سيدني الأسترالية.

احتراق المبنى بالكامل

ووثقت الفيديوهات، اندلاع النيران في مبنى المصنع المهجور، والتي التقطها مارة، وأشخاص من مبان مجاورة، وأظهرت الفيديوهات، اندلاع نيران كثيفة في المبنى، مما أدى إلى انهيار واجهته وسقوطها بالكامل.

اقرأ أيضا:

اندلاع حريق بوزارة الدفاع الروسية.. ماذا حدث؟

حريق مبني من 7 طوابق

وحسب وسائل إعلام، تسبب حريق النصمع في احتراق مبنى بجواره مكون من 7 طوابق، كما أجبر خدمات الطوارئ بمدينة سيدني على إخلاء المباني القريبة من موقع الحريق.

ولم يعرف على وجه التحديد، إذا كان الحريق قد أدى إلى وقوع ضحايا أو حدوث إصابات.

حريق بمدرسة

وفي وقت سابق، تسبب حريق شب في مهجع بمدرسة بالمهدية وسط جمهورية غوايانا في أمريكا الجنوبية في وفاة 19 شابا على الأقل.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عن جهاز الإطفاء في بيان له أنه قضى 14 شاباً في المكان فيما قضى خمسة في المستشفى.. لا يزال طفلان في وضع دقيق، فيما يعاني أربعة آخرون جروحا بالغة.

وعلق الرئيس عرفان علي قائلا : ” هذه كارثة كبرى.. إنها مروّعة ومؤلمة”.

كما تم إرسال طائرات خاصة وعسكرية إلى المهدية الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب جورجتاون، في الوقت الذي شهدت فيه المنطقة أمطاراً غزيرة.

الكلمات الدلالية:
أستراليا احتراق مصنع خدمات الطوارئ الاسترالية مدينة سيدني

مواد ذات صلة

المزيد
«الفقع» أصبح ينافس الذهب بقيمة تصل لـ 50مليون ريال (شاهد)

«الفقع» أصبح ينافس الذهب بقيمة تصل لـ 50مليون ريال (شاهد)

٠٨:٢٧ م، الأحد، ٣٠ يناير ٢٠٢٢
شاهد.. فيل يدهس «مخموراً» حاول التقاط «سيلفي» معه

شاهد.. فيل يدهس «مخموراً» حاول التقاط «سيلفي» معه

٠٩:٥٦ م، الثلاثاء، ٠٥ سبتمبر ٢٠١٧
«يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ»..تلاوة للشيخ «الجهني» من صلاة الفجر

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ»..تلاوة للشيخ «الجهني» من صلاة الفجر

٠٩:١٤ ص، الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠
شاهد.. ماذا قال الأمير متعب لأحد أفراد الحرس الوطني عندما طلب زيادة الراتب؟

شاهد.. ماذا قال الأمير متعب لأحد أفراد الحرس الوطني عندما طلب زيادة الراتب؟

٠٢:٢٠ ص، السبت، ١٦ أغسطس ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *