مشهد مرعب.. حريق ضخم بمصنع مهجور في أستراليا

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أظهرت مقاطع فيديو متداولة، اليوم الخميس، مشاهد مرعبة لحريق نشب في مصنع مهجور للقبعات في مدينة سيدني الأسترالية.

احتراق المبنى بالكامل

ووثقت الفيديوهات، اندلاع النيران في مبنى المصنع المهجور، والتي التقطها مارة، وأشخاص من مبان مجاورة، وأظهرت الفيديوهات، اندلاع نيران كثيفة في المبنى، مما أدى إلى انهيار واجهته وسقوطها بالكامل.

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حريق مبني من 7 طوابق

وحسب وسائل إعلام، تسبب حريق النصمع في احتراق مبنى بجواره مكون من 7 طوابق، كما أجبر خدمات الطوارئ بمدينة سيدني على إخلاء المباني القريبة من موقع الحريق.

ولم يعرف على وجه التحديد، إذا كان الحريق قد أدى إلى وقوع ضحايا أو حدوث إصابات.

حريق بمدرسة

وفي وقت سابق، تسبب حريق شب في مهجع بمدرسة بالمهدية وسط جمهورية غوايانا في أمريكا الجنوبية في وفاة 19 شابا على الأقل.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عن جهاز الإطفاء في بيان له أنه قضى 14 شاباً في المكان فيما قضى خمسة في المستشفى.. لا يزال طفلان في وضع دقيق، فيما يعاني أربعة آخرون جروحا بالغة.

وعلق الرئيس عرفان علي قائلا : ” هذه كارثة كبرى.. إنها مروّعة ومؤلمة”.

كما تم إرسال طائرات خاصة وعسكرية إلى المهدية الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب جورجتاون، في الوقت الذي شهدت فيه المنطقة أمطاراً غزيرة.